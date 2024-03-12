رهاسازی ۲۰۰ خودروی گرفتار شده در برف و کولاک در اردل

مسلم رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر گفت: در پی بارش برف در محورهای مواصلاتی شهرستان اردل نیروهای هلال احمر شهرستان در حال خدمت رسانی به خودروهای گرفتار در برف هستند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۲۰۰ خودرو گرفتار در برف توسط امدادگران رهاسازی شد بیان کرد: امدادرسانی نیروهای امدادی هلال احمر در محورهای مواصلاتی همچنان ادامه دارد و رهاسازی و کمک به بستن زنجیر چرخ (امدادرسانی به خودروهای گرفتار شده و مسافرین) از خدمات امدادگران نجات گران پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در شهرستان است.

رئیسی بیان کرد: رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند ضمن احتیاط و کاهش سرعت در جاده‌های کوهستانی این شهرستان نسبت به بررسی عملکرد مناسب سیستم روشنایی، بخاری و سیستم ترمز خودرو خود اطمینان یابند و سپس اقدام به مسافرت کنند.





