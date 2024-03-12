  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۲۵

رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اردل خبر داد؛

رهاسازی ۲۰۰ خودروی گرفتار شده در برف و کولاک در اردل

رهاسازی ۲۰۰ خودروی گرفتار شده در برف و کولاک در اردل

اردل-رییس جمعیت هلال احمر شهرستان اردل گفت: از روز گذشته تا کنون ۲۰۰ خودروی گرفتار در برف توسط امدادگران رهاسازی شد.

مسلم رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان این خبر گفت: در پی بارش برف در محورهای مواصلاتی شهرستان اردل نیروهای هلال احمر شهرستان در حال خدمت رسانی به خودروهای گرفتار در برف هستند.

وی با بیان اینکه تا کنون ۲۰۰ خودرو گرفتار در برف توسط امدادگران رهاسازی شد بیان کرد: امدادرسانی نیروهای امدادی هلال احمر در محورهای مواصلاتی همچنان ادامه دارد و رهاسازی و کمک به بستن زنجیر چرخ (امدادرسانی به خودروهای گرفتار شده و مسافرین) از خدمات امدادگران نجات گران پایگاه‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر در شهرستان است.

رئیسی بیان کرد: رانندگانی که قصد تردد در این محورها را دارند ضمن احتیاط و کاهش سرعت در جاده‌های کوهستانی این شهرستان نسبت به بررسی عملکرد مناسب سیستم روشنایی، بخاری و سیستم ترمز خودرو خود اطمینان یابند و سپس اقدام به مسافرت کنند.


کد مطلب 6053117

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها