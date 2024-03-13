جدیدترین شماره سیاست نامه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره جدید مجله سیاست‌نامه منتشر شد. در این شماره از مجله که ویژه زمستان ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، داستان جلد سیاست‌نامه به مناسبت برگزیده شدن مقالات عبدالکریم سروش در نظرسنجی سیاست‌نامه، به وی اختصاص داده شده است.

در بخش داستان جلد سه گزارش از سه مقطع از زندگی عبدالکریم سروش به رشته تحریر درآمده است: پرده اول: ۱۳۲۴ تا ۱۳۵۷: معلق در سیاست، پرده دوم: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۳: ناقد مارکسیسم ایرانی و پرده سوم: ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۹: فیلسوف‌ترین سروش شامل این گزارشات است. دو مطلب دیگر با عنوان پروژه پراکنده سروش و پروژه ناتمام سروش نیز از دیگر مطالب داستان جلد شماره ۲۹ سیاست‌نامه است.

بیست و نهمین شماره سیاست‌نامه با سردبیری حامد زارع در ۳۸۸ صفحه با قیمت ۱۵۰ هزار تومان منتشر شده است.