به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی رجحانی در مراسم تقدیر از دست اندرکاران برگزاری جشنواره‌های عشایری اظهار کرد: ریشه همه ما به روستا برمی‌گردد و پرداختن به امور روستایی پرداختن به ریشه‌ها است، هر واحد اجتماعی برای ریشه، بقا و استواری خودش باید تلاش کند بنابراین پرداختن به روستا ضرورت است و باید به روستاها توجه ویژه داشته باشیم.

وی افزود: در همین راستا دفتر امور روستایی استانداری قزوین طی اقدام ابتکاری جشنواره و نمایشگاه عشایری استان را برگزار کرد که توانمندی‌ها و ظرفیت‌های روستایی استان را به نمایش گذاشت؛ ابتکاری که موفق عمل کرد و درخشید، می‌توان گفت جشنواره و نمایشگاه قزوین به نسبت نمایشگاه ملی موفق‌تر عمل کرد.

رجحانی یادآور شد: امروز بزرگترین چالش ملی ما اقتصاد است و پرداختن به آن یک مسئله ملی است، نهاد روستاها به عنوان یکی از کانون‌های تولید و ریشه‌دارترین نهاد تولید هر کشوری است؛ پرداختن به اقتصاد روستا به روش‌های نوین و شیوه‌های امروزی مهم است، در این بخش نیز طرح تکاب و طرح‌های مشابه در این حوزه اجرایی شده است.

وی خاطرنشان کرد: نهاد روستایی از دیرباز دارای اقتصاد سنتی، کشاورزی، دامداری و باغداری است، با توجه به تغییرات سبک زندگی و کلان زندگی، اقتصاد سنتی روستا نیز دست خوش تغییرات قرار گرفته است و باید توجه ویژه‌ای به حل این مشکلات داشته باشیم و از فرصت‌ها و ظرفیت‌های موجود استفاده کرد.

معاون عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: همه اینها به موضوع اقتصاد روستا گره خورده است، نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها باید به صورت جدی تر برگزار شود، اقتصاد ملی و مشکلات اقتصادی مهم، سخت و آزاردهنده است بنابراین باید به اقتصاد روستا کمک کنیم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره عشایری در اردیبهشت ماه، بیان کرد: ۱۹ اردیبهشت زمان مناسبی برای برپایی چادرهای عشایری و استفاده از ظرفیت‌های روستایی است، اردیبهشت ماه یکی از مهمترین رویدادهای استانی با نام «پنجاه به در» برگزار می‌شود، در تلاش هستیم این رویکرد را به رویکرد ملی تبدیل کنیم که می‌توان از ظرفیت این جشنواره نیز در همین راستا استفاده کرد.

رجحانی افزود: برای اینکه این رویداد ارزشمندتر برگزار شود باید به چند نکته توجه کنیم؛ جشنواره فرصتی است که ظرفیت روستاها را به سایر هموطنان بشناسانیم، همچنین فرصتی است که روستاها از ظرفیت یکدیگر با خبر شوند و در صورت امکان همکاری داشته باشند تا زنجیره ارزش روستایی تشکیل شود.

وی بیان کرد: روستاها با محصولات مشابه نیز می‌توانند به منظور رشد و شکوفایی بیشتر با هم تعامل داشته باشند و از تجربیات یکدیگر استفاده کنند؛ همچنین می‌توان در حاشیه جشنواره تورهای درون استانی با محوریت روستا ایجاد کرد، تورهای روستاگردی با زمان کوتاه یک روزه می‌تواند مخاطب و گردشگر جذب کنند و ظرفیت‌های داخلی روستا را معرفی کنند.

معاون عمرانی استانداری قزوین یادآور شد: برای رویدادهای موضوعی از جمله جشن انگور، گیلاس و زغال اخته که در محدوده جغرافیایی خاصی برگزار می‌شود، می‌توان چند رویداد معرفی محصول داشت؛ این محصولات عمدتاً در جغرافیای محدود جشن معرفی می‌شوند و باید گستردگی استانی آن را افزایش داد، به عنوان مثال اگر جشن انگور در تاکستان برگزار می‌شود آن را به صورت استانی و گسترده‌تر اجرایی کنیم.

وی افزود: پیشنهاد می‌شود در جشنواره امسال جنبه مسابقه و رقابت را پر رنگ‌تر کنیم، برای مثال در حوزه خلاقیت بسته‌بندی محصول می‌توان مسابقه برگزار کرد و به بسته بندی‌های خلاقانه و کارآفرینانه جایزه داد، یکی از چالش‌های اصلی در حوزه روستایی رقابت مخرب درون روستایی است که باید برنامه‌ریزی کنیم و زمینه همکاری و تعامل را فراهم کنیم و به روستایی که تعامل درون روستایی بیشتری دارند جوایزی اهدا کرد.