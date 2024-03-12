به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در توصیه به مردم اعلام کرد که خانه تکانیها انجام شده است و مردم معمولاً چوبهای شکسته و کاغذها و مواد آتش زا را در مشاعات ساختمانها جمع آوری میکنند تا بعد از چهارشنبه سوری آن را دور بریزند.
درحالی که باید به یاد داشته باشند اگر مواد محترقه و آتش زا در روز چهارشنبه سوری به صورت ناگهانی با این مواد دورریختنی تماس پیدا کند همین وسایل بی ارزش موجب آتش سوزی گسترده خواهد شد. بنابراین باید قبل از چهارشنبه سوری این وسایل دورریختنی را از ساختمان پاکسازی کرد.
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