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۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

توصیه سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر به مردم؛

وسایل آتش زا را از مشاعات ساختمان‌ها پاکسازی کنید

وسایل آتش زا را از مشاعات ساختمان‌ها پاکسازی کنید

سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در آستانه عید نوروز و در پی خانه تکانی‌های معمول هر سال توصیه کرد که مشاعات ساختمان را از وسایل دورریختنی پاکسازی کنند تا عامل خطر نباشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر در توصیه به مردم اعلام کرد که خانه تکانی‌ها انجام شده است و مردم معمولاً چوب‌های شکسته و کاغذها و مواد آتش زا را در مشاعات ساختمان‌ها جمع آوری می‌کنند تا بعد از چهارشنبه سوری آن را دور بریزند.

درحالی که باید به یاد داشته باشند اگر مواد محترقه و آتش زا در روز چهارشنبه سوری به صورت ناگهانی با این مواد دورریختنی تماس پیدا کند همین وسایل بی ارزش موجب آتش سوزی گسترده خواهد شد. بنابراین باید قبل از چهارشنبه سوری این وسایل دورریختنی را از ساختمان پاکسازی کرد.

کد مطلب 6053753
فاطمه کریمی

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