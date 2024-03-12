محسن آدینه وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره وقوع حوادث چهارشنبه‌سوری در لرستان تا ساعت ۲۱، اظهار داشت: یکی از این حوادث مربوط به انفجار منزل مسکونی در بروجرد بوده که در این راستا سه نفر مصدوم و یک نفر هم جان خود را از دست داد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش یک مورد ترومای چشم در دورود در حوادث چهارشنبه‌سوری، گفت: همچنین تا کنون دو مورد ترومای پا در خرم‌آباد گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: همچنین در دورود یک مورد قطع مچ دودست یک مرد ۴۶ ساله گزارش شده است.