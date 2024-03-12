  1. استانها
  2. لرستان
۲۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۱۲

در گفت‌وگو با مهر مطرح شد؛

مصدومیت ۷ لرستانی در حوادث چهارشنبه‌سوری/ قطع دست‌های مرد ۴۶ ساله

مصدومیت ۷ لرستانی در حوادث چهارشنبه‌سوری/ قطع دست‌های مرد ۴۶ ساله

خرم‌آباد - رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد مصدومان حوادث چهارشنبه‌سوری در این استان تا ساعت ۲۱ را هفت نفر اعلام کرد.

محسن آدینه وند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره وقوع حوادث چهارشنبه‌سوری در لرستان تا ساعت ۲۱، اظهار داشت: یکی از این حوادث مربوط به انفجار منزل مسکونی در بروجرد بوده که در این راستا سه نفر مصدوم و یک نفر هم جان خود را از دست داد.

وی در ادامه با اشاره به گزارش یک مورد ترومای چشم در دورود در حوادث چهارشنبه‌سوری، گفت: همچنین تا کنون دو مورد ترومای پا در خرم‌آباد گزارش شده است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی لرستان، عنوان کرد: همچنین در دورود یک مورد قطع مچ دودست یک مرد ۴۶ ساله گزارش شده است.

کد مطلب 6053767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها