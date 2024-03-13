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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۰

اتمام حجت قاضی القضات خراسان جنوبی با شورا و شهردار بیرجند؛

دعواها را خاتمه دهید/ورود دستگاه قضا در صورت تکرار رفتارها

دعواها را خاتمه دهید/ورود دستگاه قضا در صورت تکرار رفتارها

بیرجند-رییس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اختلاف پیش آمده بین شهرداری و شورای شهربیرجند گفت: اگرقرار بر عزل شهردار است باید روال قانونی را طی کنند نه اینکه مصوبه غیرقطعی رسانه ای شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی موحدی راد صبح چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: تا پایان ماه مبارک رمضان مرخصی به زندانیانی که جرمشان سرقت و یا جرایم خشن است اعطا نمی‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به اختلافات اخیر بین شورای شهر و شهردار بیرجند گفت: دعواها را کنار بگذارید و اگر از عملکرد شهردار ناراضی هستید طبق مواد قانونی (ماده ۸۳ قانون شوراها) شهردار را عزل کنید نه اینکه مصوبه‌ای را که هنوز قطعی نشده رسانه‌ای کرده و با امنیت روانی مردم بازی کنید.

یک هشدار مهم قاضی القضات خراسان جنوبی

موحدی راد اظهار کرد: هشدار می‌دهم که اگر این رفتارها ادامه پیدا کند دستگاه قضائی ورود پیدا خواهد کرد چرا که ما نسبت به امنیت روانی شهر خود را مسئول می‌دانیم.

وی افزود: اینکه در روزهای پایانی سال بحث عزل شهردار را رسانه‌ای می‌کنند موجب می‌شود که شهردار نتواند کار خود را در پیگیری پروژه‌ها انجام دهد.

موحدی راد گفت: شهردار بیرجند نیز پروژه‌هایی که در مناطق پر تردد شهر است را به صورت دو شیفته پیگیری کند تا سریع‌تر به پایان برسد نه اینکه کار عمرانی تنها در صبح انجام شود.

رئیس کل دادگستری خراسان ضمن توصیه‌هایی برای ایام تعطیلات نوروزی بیان کرد: یکی از دغدغه‌ها در این ایام دست درازی به انفال و تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی است که متولیان در این امر دقت لازم را داشته باشند.

نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز

موحدی راد گفت: در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز نیز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نظارت لازم را داشته باشند.

وی گفت: امشب در شورای قضائی خراسان جنوبی تاکید خواهم کرد و در این جلسه نیز مطرح می‌کنم که نظارت بر بازار و کنترل بر قیمت‌ها نیز باید جدی گرفته شود

موحدی راد با اشاره به اینکه بحث پایش تصویری در بازار بیرجند برای پیشگیری از سرقت جدی گرفته شود، بیان کرد: البته در آمار سرقت نسبت به ابتدای سال وضعیت بهتری داریم.

کد مطلب 6053957

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    نظرات

    • محمد IR ۲۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۵
      1 0
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      فکر کردم داره به اختلاسگر ها باقاطعیت برخورد میکنه البته از اختلاس مهمتر بحث حجاب و عفاف هست اختلاس یکی از راههای خداپسندانست که باید رو کلام خدا حرفی نزد وبا نوش جان گوش داد
    • احمد IR ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۲۶
      0 0
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      دعواها‌تا‌مذهب‌هست‌تمامی‌ندارد‌زیرا‌مذهب‌یعنی‌کشمکش‌برسرقدرت‌وثروت

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