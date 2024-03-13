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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۵

فرماندار ویژه کرج تاکید کرد؛

ضرورت نظارت جدی بر ویلاهای اجاره‌ای کرج در ایام نوروز

ضرورت نظارت جدی بر ویلاهای اجاره‌ای کرج در ایام نوروز

کرج- فرماندار ویژه شهرستان کرج گفت: با توجه به نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش درخواست مراکز اقامتی، نظارت جدی بر اجاره منازل مبله در شهر کرج انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی رمضانی با اشاره به نزدیک شدن به ایام نوروز و افزایش گردشگران اظهار کرد: اتحادیه املاک شهرستان کرج به عنوان متولی امر نظارت جدی بر اجاره منازل مبله در این ایام داشته باشد.

وی با اعلام ممنوعیت هرگونه اسباب کشی برای پیشگیری از سرقت منازل در ایام نوروز افزود: گاهی برخی از همین خانه‌های مبله برای اقامت شناسایی می‌شوند که با تشدید نظارت‌ها باید از آسیب‌های احتمالی آن جلوگیری کرد.

فرماندار ویژه شهرستان کرج خاطرنشان کرد: از مسؤولان و دستگاه‌های متولی درخواست داریم نظارت جدی بر خانه‌های مبله در شهر کرج داشته باشند تا شاهد رخ دادن آسیب‌ها از بستر این منازل نباشیم.

کد مطلب 6054010

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