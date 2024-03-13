چهارشنبه سوری در کرمانشاه ۲۱۷ مصدوم و ۶ قطع عضو به جا گذاشت

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به افزایش شمار مصدومان حادثه چهارشنبه سوری، اظهار کرد: تعداد کل مصدومان چهارشنبه آخر سال در استان کرمانشاه تا ساعت هشت صبح روز چهارشنبه به ۲۱۷ نفر رسید.

وی افزود: از این ۲۱۷ مصدوم کرمانشاهی سه نفر درمان سرپایی، ۴۲ نفر بستری، ۷۵ نفر آسیب چشمی، ۶ نفر قطع عضو و در مجموع نیز تاکنون ۱۷۲ نفر از این آمار ترخیص شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه بیشترین آسیب ناشی از وقایع چهارشنبه سوری از ناحیه چشم بوده، تصریح کرد: علاوه بر آن تعدادی از این مصدومان نیز دچار سوختگی شدید و آسیب به اندام‌ها شامل ۵۷ نفر آسیب به سر و گردن، ۱۰۷ نفر آسیب به دست، ۱۳ نفر آسیب به دیگر اجزای بدن داشتند که تحت مراقبت‌های درمانی و پزشکی قرار دارند.

قلعه سفیدی با اشاره به اینکه حوادث چهار شنبه سوری در استان کرمانشاه گفت: تا کنون هیچ فوتی نداشتیم از ۲۱۷ نفر مصدوم شده در کرمانشاه نیز ۱۸۱ نفر آقا و ۳۲ نفر خانم بودند.

وی در پایان با توصیه‌هایی در راستای دوری از مواد محترقه، گفت: با توجه به اینکه مصدومان بیشتر از گروه سنی نوجوانان هستند خانواده‌ها با رعایت نکات ایمنی و مراقبت از فرزندان خود از بروز حوادث ناگوار خودداری کنند.