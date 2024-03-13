به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف صبح امروز (چهارشنبه ۲۳ اسفند ماه) در همایش جایزه ملی قانون، گفت: هر جامعهای نیازمند ثبات است و ثبات هم در بستر قانون اتفاق میافتد. قانونگرایی و قانونمداری مهمترین هنجارسازی است که باید در هر جامعهای رخ دهد. امروز رسیدن به رشد و پیشرفت بر بستر عدالت، نظم و امنیت امکانپذیر نیست، مگر اینکه بر مدار و بستر قانون حرکت کنیم.
وی بیان کرد: ما این توفیق را داریم که در زمانی زندگی کنیم که به برکت خون شهدا و حضرت امام (ره) دارای قانونی برخاسته از احکام الهی هستیم و مبتنی بر مشی قرآن و اهل بیت زندگی میکنیم که این نعمت بسیار بزرگی برای ما محسوب میشود.
رییس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: مکتب امام راحل بر سه پایه معنویت، عقلانیت و عدالت است. اگر در کشور ثبات و تحولی رخ دهد، باید بر پایه این مکتب باشد. تحول نیازمند توازن است.
قالیباف با بیان اینکه قانون مبنایی برای توازن و تحول است، تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم به سهم خودمان تلاش کردیم در این بستر حرکت کنیم. اگر امروز چالشهایی در بخشهای مختلف چون حوزه حکمرانی، آب، بازار پولی و مالی و مسایل اقتصادی داریم، به دلیل این است که باید در بستر تحول مکتب امام (ره) باشیم البته که همه مسایل حکمرانی هم قانون نیست ولی پایه و اساس آن قانون است.
سعی کنیم قانونشکن نشویم
وی تصریح کرد: ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان کسانی که قانون مینویسیم باید سعی کنیم که خدایی نکرده خودمان قانونشکن نشویم. این وقتی رخ میدهد که قانون از جامعیت لازم برخوردار نباشد و با شرایط جامعه منطبق نبوده و قابلیت اجرایی نداشته باشد. از همین جهت است که مقام معظم رهبری سیاستهای کلان قانونگذاری را اعلام کردند و همه باید به این سیاستها در اجرای قانون توجه کنیم.
رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما در قانونگذاری به نوعی اعلام ولایت میکنیم، چرا که قانون مطابق با شرع و قانون اساسی نوشته میشود و مردم مکلف به اجرای آن قانون هستند، پس ما در مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار کاری میکنیم که به نوعی اعلام ولایت است و مردم مکلف به اجرای قانون هستند، یعنی هر کسی که در سایه نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی میکند ولو اینکه مسلمان باشد یا نباشد.
قالیباف گفت: اگر قانون در جامعه مبنای تصمیمگیری و حرکتهای شخصی و جمعی در عرصههای مختلف نباشد، جامعه دچار چالش و قلدری، کندروی و تندروی و انحراف شده و پیشرفت و ثبات از جامعه گرفته و فرصتها از دست میرود.
ادبیات قانوننویسی نباید ضعف داشته باشد
وی ادامه داد: ما باید وقتی قانون را مینویسیم، اجازه دهیم که آن بخش در تدوین قانون نقش داشته باشد. همچنین ادبیات قانوننویسی نباید ضعفهایی داشته باشد.
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ما بیش از ۱۲۰ هزار قانون و ۱۰۰ هزار آییننامه و مقررات داریم که مردم و گروههای کار در مراجعه به قوانین دچار چالش میشوند. متأسفانه خودمان هم به عنوان قانونگذار آگاه نیستیم که در گذشته چه قوانینی تصویب شده که موضوعی را در تضاد آن دنبال نکرده و دوبارهکاری نکنیم و این از اشکالات جدی است.
قالیباف با اشاره به مطالبه رهبری برای تنقیح قوانین، بیان کرد: ما تلاش کردیم که این دغدغه را با کمک دانشجویان حوزه حقوق، اساتید، مرکز پژوهشها و معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی پیش ببریم و از هوش مصنوعی هم استفاده کردیم.
وی تاکید کرد: بعد از عید فطر گامهایی برای تنقیح قوانین برداشته و اجرایی خواهد شد. ما سه گام را پیشبینی کردیم که قوانین را در ۵۲ قانون مادر تنظیم کنیم. دو فاز آن از همین الان قابل استفاده است تا نمایندگان به قوانین از ۱۱۷ سال قبل دسترسی داشته باشند و فاز سوم احتیاج به زمان دارد که آن را پیگیری خواهیم کرد.
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