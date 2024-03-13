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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۵۸

سرهنگ کشیر اعلام کرد؛

تمهیدات ترافیکی دربی ۱۰۳ پایتخت

تمهیدات ترافیکی دربی ۱۰۳ پایتخت

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، تمهیدات ترافیکی دربی پایتخت را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، در برنامه شهر امن در خصوص تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۰۳ دربی پایتخت گفت: ساعت ۲۰ چهارشنبه صد و سومین دربی پایتخت را در استادیوم آزادی خواهیم داشت.

وی افزود: با توجه به تاریکی هوا و اینکه این بازی بعد از افطار برگزار می‌شود، شهروندان باید با آرامش و بدور از انجام تخلفات رانندگی به سمت استادیوم آزادی حرکت کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: رانندگانی که از خارج از تهران قصد ورود به شهر را جهت رفتن به استادیوم و تماشای بازی را دارند اگر با وسیله حمل و نقل عمومی به سمت ورزشگاه حرکت نمایند که کمک بسیاری به ترددها و روان سازی ترافیک خواهند نمود و اگر با وسیله نقلیه شخصی قصد تردد دارند طوری حرکت نمایند که در پارکینگ‌های تعبیه شده پارک کنند.

سرهنگ کشیر افزود: تقاضایی که از مراجعه کنندگان و علاقمندان به فوتبال داریم این است که به هیچ وجه خودروهای خود را در اطراف و خیابان‌های منتهی به استادیوم آزادی پارک نکنند و حتی برای لحظه‌ای هم توقف نداشته باشند.

وی گفت: همکاران بنده قبل از شروع بازی در محدوده‌های استادیوم آزادی و معابر پیرامونی آن مستقر هستند و به هیچ عنوان علاقه ندارند که وسیله نقلیه ای را به پارکینگ منتقل نمایند ولی اگر مجبور شوند و وسیله‌ای راه عبور و مرور دیگر شهروندان را سد کرده و باعث بر هم ریختن ترافیک گردد مجبور به انتقال خودرو به پارکینگ خواهیم بود.

سرهنگ کشیر افزود: در محدوده استادیوم آزادی پارکینگ به اندازه کافی وجود دارد و شهروندان می‌توانند خودروی خود را در آن محل‌ها پارک کنند.

وی گفت: در موقع بازگشت نیز فارغ از اینکه نتیجه بازی چه خواهد بود تقاضا داریم به آرامی به سمت منازل خود تردد داشته و تاریکی هوا را هم حتماً مد نظر قرار داده و سیستم‌های روشنایی خود را بررسی کرده تا حادثه‌ای برای شهروندان روی ندهد.

کد مطلب 6054201

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