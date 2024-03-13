تمهیدات ترافیکی دربی ۱۰۳ پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، در برنامه شهر امن در خصوص تمهیدات ترافیکی پلیس راهور تهران بزرگ در ۱۰۳ دربی پایتخت گفت: ساعت ۲۰ چهارشنبه صد و سومین دربی پایتخت را در استادیوم آزادی خواهیم داشت.

وی افزود: با توجه به تاریکی هوا و اینکه این بازی بعد از افطار برگزار می‌شود، شهروندان باید با آرامش و بدور از انجام تخلفات رانندگی به سمت استادیوم آزادی حرکت کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ بیان داشت: رانندگانی که از خارج از تهران قصد ورود به شهر را جهت رفتن به استادیوم و تماشای بازی را دارند اگر با وسیله حمل و نقل عمومی به سمت ورزشگاه حرکت نمایند که کمک بسیاری به ترددها و روان سازی ترافیک خواهند نمود و اگر با وسیله نقلیه شخصی قصد تردد دارند طوری حرکت نمایند که در پارکینگ‌های تعبیه شده پارک کنند.

سرهنگ کشیر افزود: تقاضایی که از مراجعه کنندگان و علاقمندان به فوتبال داریم این است که به هیچ وجه خودروهای خود را در اطراف و خیابان‌های منتهی به استادیوم آزادی پارک نکنند و حتی برای لحظه‌ای هم توقف نداشته باشند.

وی گفت: همکاران بنده قبل از شروع بازی در محدوده‌های استادیوم آزادی و معابر پیرامونی آن مستقر هستند و به هیچ عنوان علاقه ندارند که وسیله نقلیه ای را به پارکینگ منتقل نمایند ولی اگر مجبور شوند و وسیله‌ای راه عبور و مرور دیگر شهروندان را سد کرده و باعث بر هم ریختن ترافیک گردد مجبور به انتقال خودرو به پارکینگ خواهیم بود.

سرهنگ کشیر افزود: در محدوده استادیوم آزادی پارکینگ به اندازه کافی وجود دارد و شهروندان می‌توانند خودروی خود را در آن محل‌ها پارک کنند.

وی گفت: در موقع بازگشت نیز فارغ از اینکه نتیجه بازی چه خواهد بود تقاضا داریم به آرامی به سمت منازل خود تردد داشته و تاریکی هوا را هم حتماً مد نظر قرار داده و سیستم‌های روشنایی خود را بررسی کرده تا حادثه‌ای برای شهروندان روی ندهد.