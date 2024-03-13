۷ سکه تاریخی دوره ساسانی در شهر اراک کشف و ضبط شد

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی رحیمیان اظهار کرد: در رصد فضای مجازی روز گذشته یک مورد فروش سکه‌های تاریخی کشف که پس از انجام امور اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع با هماهنگی مقام قضائی و همکاری عوامل کلانتری ۱۸ شهرستان اراک نسبت به شناسایی و دستگیری شخص فروشنده اقدام که از وی تعداد ۷ قطعه سکه نقره کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی افزود: برابر اعلام نظر کارشناسان اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان مرکزی سکه‌های مکشوفه از ارزش تاریخی و فرهنگی برخوردار و مربوط به دوره ساسانی است.

سرهنگ رحیمیان گفت: با توجه به اینکه اشیای تاریخی و فرهنگی مربوط به مواریث تاریخی بوده و به امانت برای آیندگان در اختیار ما است همه افراد جامعه وظیفه حفاظت و حراست از آن را دارند.

وی تاکید کرد: انتظار است شهروندان در حفاظت از آثار تاریخی، هرگونه اخبار و اطلاعات مربوط به افراد سودجو و فرصت‌طلب و حفاری‌های غیرمجاز و هر گونه خرید و فروش اشیای تاریخی را به یگان حفاظت اداره‌کل با شماره ۳۳۲۵۸۰۴۱ اطلاع رسانی کنند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: در راستای حفاظت از اشیای تاریخی و مبارزه با قاچاق آثار باستانی به عنوان بخشی از سند هویت ملی کشور و استان مرکزی در حوزه‌های مختلف، از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود.