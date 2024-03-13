به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، همراه اول به مناسبت فرارسیدن ماه بهار قرآن و بهار طبیعت، پویش «بنی آدم اعضای یک پیکرند» را با محوریت سوره مبارکه «واقعه» آغاز کرده است.

تمامی مشترکان همراه اولی می توانند در ایام ماه مبارک رمضان برای شرکت در این پویش، به صورت رایگان با شماره ۹۹۹۸ تماس بگیرند.

همراه اول قصد دارد در ازای مجموع تماس های گرفته شده با سامانه ۹۹۹۸ و در راستای مسوولیت اجتماعی خود، به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان کمک رسانی کند.

سوره مبارکه واقعه، پنجاه و ششمین سوره قرآن کریم است که ۹۶ آیه دارد و به معنای وقوع پیشامد حتمی قیامت است.

در این سوره به حادث شدن قیامت و نشانه های آن، تقسیم بندی انسان ها در سه گروه مقرّبان، اصحاب یمین و اصحاب شمال، خلقت انسان، نزول باران و رشد گیاهان و ترسیم حالات احتضار اشاره شده است.

گفتنی است علاوه بر آغاز این پویش سراسری توسط همراه اول، این اپراتور در راستای مسوولیت اجتماعی خود نیز نخستین محموله کمک های خود شامل اقلام بهداشتی، پتو و زیرانداز را به مناطق آسیب دیده استان سیستان و بلوچستان ارسال کرد.

لازم به ذکر است پس از بارش های اخیر و سرریز شدن سدهای استان سیستان و بلوچستان، مناطقی از این استان زیر آب رفت و منازل مسکونی و زمین های کشاورزی هموطنان مان آسیب دید.