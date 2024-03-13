به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، مناسب نبودن فضاهای عمومی و شهری برای افراد دارای معلولیت، سبب شده تا بسیاری از آنها برای مراجعه به مراکز درمانی و داروخانه‌ها با چالش مواجه شوند. اسنپ‌دکتر در راستای ماهیت کاری خود تلاش می‌کند تا علاوه بر تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به خدمات پزشکی، روانشناسی و دارو، در قالب طرح مسئولیت اجتماعی قسمتی از هزینه‌های درمانی این افراد را کاهش دهد.

از این رو، اسنپ‌دکتر تخفیف ویژه‌ای را برای استفاده افراد دارای معلولیت تحت پوشش موسسه نیکوکاری «رعد» برای استفاده از خدمات خود در نظر گرفته است. از اسفند ۱۴۰۲ تا پایان اسفند ۱۴۰۳، اعضای تحت پوشش موسسه نیکوکاری رعد می‌توانند با استفاده از کدهای تخفیف خود، در هر ساعتی از شبانه‌روز از پزشکان و روانشناسان اسنپ‌دکتر مشاوره تخصصی دریافت کنند و داروهای خود را آنلاین سفارش دهند و بدون نیاز به پرداخت هزینه‌ی ارسال، آنها را در منزل تحویل بگیرند.

مجموع تخفیف اختصاص داده شده به اعضای موسسه نیکوکاری رعد ۱۲ میلیارد تومان برای دریافت مشاوره آنلاین پزشکی و روانشناسی و ۴۸۰ میلیون تومان برای ارسال رایگان دارو در سال ۱۴۰۳ است.

اعضای تحت پوشش موسسه نیکوکاری رعد می‌توانند با استفاده از کد تخفیف ۵۰۰ هزار تومانی که از طریق پیامک توسط این موسسه به آنها ارسال می‌شود، ماهانه چهار مرتبه مشاوره آنلاین پزشکی و روانشناسی تا سقف ۱۲۵ هزار تومان از اسنپ‌دکتر دریافت کنند.

همچنین در این طرح، ارسال دارو برای افراد تحت پوشش موسسه نیکوکاری رعد رایگان شده است. افراد تحت پوشش این موسسه با استفاده از کد تخفیف خود در هنگام ثبت سفارش از داروخانه اسنپ‌دکتر، می‌توانند سفارش خود را بدون پرداخت هزینه ارسال، در منزل تحویل بگیرند.

اهمیت خدمات آنلاین به افراد دارای معلولیت

هزینه رفت و آمد به مراکز درمانی و داروخانه‌ها، بخش مهمی از هزینه‌های درمانی افراد دارای معلولیت را به خود اختصاص می‌دهد. این موضوع در کنار سایر هزینه‌های تحمیل شده به یک فرد دارای معلولیت، در بسیاری از موارد آن‌ها را از مراجعه به مراکز درمانی و روانشناسی منصرف می‌کند. از طرفی نامناسب بودن فضاهای شهری و دشواری در رفت و آمد، باعث شده تا بسیاری از افراد دارای معلولیت برای پیگیری فرآیند درمان خود به اطرافیان و اعضای خانواده خود وابسته باشند. تسهیل دسترسی این افراد به پزشک، روانشناس و داروخانه، ایده‌ای است که اسنپ‌دکتر سعی دارد با تکیه بر آن، به بهبود کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت کمک کند.

اسنپ‌دکتر در بخش مسئولیت‌های اجتماعی، تلاش می‌کند با شناسایی طرح‌های موثر و پایدار، و با تکیه بر ظرفیت‌های بالقوه خود در راستای دسترسی عادلانه همه افراد به خدمات پزشکی در سراسر ایران گام بردارد. پیش از این نیز، طرح‌های مختلفی از جمله ارائه خدمات مشاوره آنلاین پزشکی به افراد دارای معلولیت با عنوان «سلامتی ببخشیم ۱ و ۲» توسط اسنپ‌دکتر اجرا شده بود.

از دیگر طرح‌های مسئولیت اجتماعی و عام المنفعه اسنپ‌دکتر، می‌توان به همکاری با جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها و معاینه بالینی کودکان کار، انجام آزمایش‌ها و تامین نسخه‌های دارو برای آن‌ها اشاره کرد.

آشنایی با رعد

موسسه نیکوکاری رعد اوایل دهه ۶۰ و در بحبوحه جنگ تاسیس شد تا به افراد دارای معلولیت جسمی-حرکتی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ارائه کند. این موسسه با استقبال افراد دارای معلولیت روبرو و خیلی زود به یکی از بزرگ‌ترین موسسات نیکوکاری ویژه افراد دارای معلولیت تبدیل شد. همچنین مراکز مشابهی نیز در شهرهای مختلف کشور با الگو از این موسسه نیکوکاری راه‌اندازی شدند.

امروز در مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد و دانشگاه علمی کاربردی این موسسه علاوه بر آموزش‌های فنی حرفه‌ای، خدمات توانبخشی شامل فیزیوتراپی، کاردرمانی، مددکاری و مشاوره، کاریابی و همچنین اشتغال حمایتی نیز ارائه می‌شود.

ثبت رعد در سال ۱۳۷۷ توسط دفتر روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان ملل متحد به‌عنوان یک سازمان غیردولتی و کسب مقام مشورتی از شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل (Ecosoc) در سال ۱۳۹۳ زمینه مناسبی برای حضور این موسسه در عرصه‌های بین‌المللی و ارتقای سطح آموزش داخلی را فراهم کرده است.

برای استفاده از خدمات اسنپ‌دکتر می‌توانید از اپلیکیشن اسنپ‌دکتر یا سوپراپ اسنپ استفاده کنید. و یا به نسخه وب این پلتفرم به آدرس زیر سر بزنید:

https://pwa.snapp.doctor/

همچنین شماره پشتیبانی برای راهنمایی بیشتر کاربران:

۰۲۱۹۶۸۸۵۲۰۰

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