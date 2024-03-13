به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در ابتدای جلسه امروز (چهارشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۲) این شورا با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان اظهار داشت: ماه رمضان ماه میهمانی خدای مهربان، ماه پاکیزگی نفوس و ماه طهارت قلبها است. اگر کسی حقیقت این ماه را درک کند، رفتارهای طبیعی او مانند نفس کشیدن عبادت محسوب میشود و در سیر الی الله به او کمک خواهد کرد.
وی در ادامه عنوان کرد: دعای چهل و چهارم کتاب گرانقدر صحیفه سجادیه که برای شب اول وارد شده، به ما میآموزد چگونه قدرشناس ماه مبارک رمضان باشیم. دعای وداع با ماه رمضان نیز سرشار از عباراتی است که به معرفت ما نسبت به ارزش این ماه میافزاید. تدبر در این دعا در روزهای ابتدایی ماه رمضان، قطعاً از حسرتهای ما در روزهای پایانی آن خواهد کاست.
آیتالله جنتی در خصوص وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان نیز گفت: این روزها هموطنانمان در آن استان با سختیها و خسارات ناشی از سیل روبرو هستند. البته دستگاههای مسئول در جهت یاریرسانی به مردم این استان در تلاشند. از تلاشهای صورت گرفته تشکر میکنیم و از مسئولین مربوطه میخواهیم با سرعت بخشیدن به خدمات امدادی و تأمین نیازهای فوری ساکنان مناطق سیلزده، دغدغههای این مردم عزیز در ایام ماه رمضان را کمتر کنند.
دبیر شورای نگهبان همچنین بیان داشت: امسال مسلمانان جهان در حالی وارد ماه مبارک رمضان شدهاند که هر روز شاهد اخبار جنایات فجیع و غیرانسانی رژیم اشغالگر و غیرقانونی اسرائیل علیه مردم غزه هستیم که حقیقتاً قلب هر انسان آزادهای را میآزارد. بنا بر آموزههای دین مبین اسلام، هیچ مسلمانی نمیتواند نسبت به این ظلم آشکار بیتفاوت باشد و قطعاً هرکسی در این زمینه به وظیفه انسانی و اسلامی خود عمل نکند در پیشگاه خداوند متعال سرافکنده خواهد بود.
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