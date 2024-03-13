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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۵۵

استاندارکرمان:

فضای استان کرمان برای سرمایه گذاری مثبت است

فضای استان کرمان برای سرمایه گذاری مثبت است

کرمان_ استاندارکرمان از فضای مثبت این استان برای سرمایه گذاری خبرداد.

به گزارش خبرنگارمهر، محمدمهدی فداکار، عصر چهارشنبه در سی و نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان، اظهارداشت: امسال گره زیادی از سرمایه گذاری در استان باز شد و سرمایه گذاری جان گرفت.

فداکار، با بیان اینکه رونق سرمایه گذاری در استان مدیون جلسات و مصوبات کارگروه رفع موانع تولید است افزود: با وجود نقطه نظراتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود، اما احساس عمومی برای سرمایه گذاری شکل گرفته است.

استاندار کرمان فضای استان را برای سرمایه گذاری مثبت ارزیابی کرد و گفت: ارائه طرح‌ها در جلسات کارشناسی و تخصصی رفع موانع تولید را می‌توان تجربه موفقی دانست در همین راستا از تمامی اعضای کارگروه تشکر می‌کنم.

کد مطلب 6054712

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