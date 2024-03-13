فضای استان کرمان برای سرمایه گذاری مثبت است

به گزارش خبرنگارمهر، محمدمهدی فداکار، عصر چهارشنبه در سی و نهمین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان کرمان، اظهارداشت: امسال گره زیادی از سرمایه گذاری در استان باز شد و سرمایه گذاری جان گرفت.



فداکار، با بیان اینکه رونق سرمایه گذاری در استان مدیون جلسات و مصوبات کارگروه رفع موانع تولید است افزود: با وجود نقطه نظراتی که از سوی دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود، اما احساس عمومی برای سرمایه گذاری شکل گرفته است.



استاندار کرمان فضای استان را برای سرمایه گذاری مثبت ارزیابی کرد و گفت: ارائه طرح‌ها در جلسات کارشناسی و تخصصی رفع موانع تولید را می‌توان تجربه موفقی دانست در همین راستا از تمامی اعضای کارگروه تشکر می‌کنم.