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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۲۹

السیسی: نسبت به برنامه اسراییل برای حمله به رفح هشدار می‌دهیم

السیسی: نسبت به برنامه اسراییل برای حمله به رفح هشدار می‌دهیم

رییس جمهور مصر در سخنانی نسبت به برنامه رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سخنانی به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح پرداخت.

السیسی اعلام کرد: مصر نسبت به برنامه اسرائیل برای حمله به شهر رفح که بیش از یک میلیون فلسطینی را در خود جای داده است هشدار می‌دهد.

رئیس جمهور مصر تاکید کرد: در برابر رخدادهای غزه، کرانه باختری نیز با سیاست مانع‌تراشی در روند زندگی فلسطینیان از طریق آزادگذاشتن شهرک‌نشینان برای اعمال خشونت و همچنین عملیات تخریب خانه‌ها روبرو است.

همچنین السیسی بیان کرد: ما بر اساس قوانین و پیمان‌های بین‌المللی مسؤولیت جان شهروندان فلسطینی را بر عهده اسرائیل می‌دانیم.

کد مطلب 6054757

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