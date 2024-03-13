به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در سخنانی به حمله احتمالی رژیم صهیونیستی به رفح پرداخت.

السیسی اعلام کرد: مصر نسبت به برنامه اسرائیل برای حمله به شهر رفح که بیش از یک میلیون فلسطینی را در خود جای داده است هشدار می‌دهد.

رئیس جمهور مصر تاکید کرد: در برابر رخدادهای غزه، کرانه باختری نیز با سیاست مانع‌تراشی در روند زندگی فلسطینیان از طریق آزادگذاشتن شهرک‌نشینان برای اعمال خشونت و همچنین عملیات تخریب خانه‌ها روبرو است.

همچنین السیسی بیان کرد: ما بر اساس قوانین و پیمان‌های بین‌المللی مسؤولیت جان شهروندان فلسطینی را بر عهده اسرائیل می‌دانیم.