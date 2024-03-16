به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت خارجه مصر با صدور بیانیهای خواهان رفع محدودیتها در گذرگاههای زمینی نوار غزه شد.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد: از اسراییل میخواهیم که موانع و محدودیتهایی را که برای روند ورود کمکها از گذرگاههای زمینی به نوار غزه وضع کرده، رفع کند.
در ادامه این بیانیه آمده است: از تمامی طرفهای بینالمللی و منطقهای که در تسهیل رسیدن نخستین کشتی حامل کمکها از طریق گذرگاه دریایی به نوار غزه مشارکت کردند تشکر میکنیم.
همچنین وزارت خارجه مصر بیان کرد: ما تمامی تلاش خود را برای افزایش ورود کمکهای ضروری به نوار غزه از طریق گذرگاه رفح و فرود کمکها از آسمان به انجام میرسانیم.
روز گذشته نیز عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر از آمادگی این کشور برای ورود هر مقدار کمک بشردوستانه به نوار غزه از طریق گذرگاه رفح سخن گفت.
السیسی تاکید کرد: تلاش میکنیم بیشترین میزان حجم کمکهای بشردوستانه را وارد نوار غزه کنیم. ما از استفاده از غذا به عنوان یک سلاح در رویارویی با غیرنظامیان بیگناه هشدار میدهیم.
رییس جمهور مصر گفت: ۷۰ درصد از تاسیسات و ساختمانهای نوار غزه در جریان جنگ ویران شدهاند. مبالغ و سنوات مورد نیاز برای بازسازی نوار غزه هولناک است.
وی افزود: تمام تلاش خود را به خرج میدهیم که برای دفاع از مردم غزه به ویژه غیرنظامیان بیگناه و نجات آنان به آتشبس در این باریکه دست پیدا کنیم.
السیسی اعلام کرد: ما نسبت به خطر یورش به شهر رفح هشدار میدهیم. باید به آوارگان مستقر در مرکز و جنوب نوار غزه اجازه داده شود که به شمال این باریکه بازگردند.
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