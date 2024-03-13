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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان خبر داد؛  

معرفی برترین‌های جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان

معرفی برترین‌های جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان

رشت - مدیرکل کتابخانه‌های عمومی گیلان از معرفی ۱۱۲ برگزیده جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان خبر داد و گفت: ۵ منتخب به جشنواره کتابخوانی رضوی کشوری اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در رشت اظهار کرد: گیلانی‌ها در بخش کتاب خوانی پیش قراول هستند و فرهنگ مطالعه در این استان نهادینه شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به استقبال کم نظیر گیلانی‌ها از جشنواره کتابخوانی رضوی بیان کرد: اقشار و سلیقه‌های فکری مختلف مردم از سراسر گیلان در این جشنواره شرکت کردند.

تقوی با اشاره به قالب‌های مختلف جشنواره کتابخوانی رضوی اضافه کرد: این جشنواره در قالب‌های شعر، نقاشی، هنرهای تجسمی، چهار گزینه‌ای، هنرهای دیجیتال، نقش خانوادگی و پویش کتابخوانی در ۲ بخش فردی و گروهی (خانوادگی) برگزار شد.

وی از معرفی ۱۱۲ برگزیده جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان خبر داد و افزود: از سوی داوران، ۱۱۲ نفر به عنوان برترین‌های این جشنواره در بخش‌های مختلف انتخاب شدند و همچنین پنج برگزیده برتر نیز به جشنواره کتابخوانی رضوی کشوری اعزام می‌شوند.

به گفته تقوی بیش از ۲۳ هزار نفر در دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان شرکت کرده بودند.

کد مطلب 6054839

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