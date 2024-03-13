به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در رشت اظهار کرد: گیلانیها در بخش کتاب خوانی پیش قراول هستند و فرهنگ مطالعه در این استان نهادینه شده است.
مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به استقبال کم نظیر گیلانیها از جشنواره کتابخوانی رضوی بیان کرد: اقشار و سلیقههای فکری مختلف مردم از سراسر گیلان در این جشنواره شرکت کردند.
تقوی با اشاره به قالبهای مختلف جشنواره کتابخوانی رضوی اضافه کرد: این جشنواره در قالبهای شعر، نقاشی، هنرهای تجسمی، چهار گزینهای، هنرهای دیجیتال، نقش خانوادگی و پویش کتابخوانی در ۲ بخش فردی و گروهی (خانوادگی) برگزار شد.
وی از معرفی ۱۱۲ برگزیده جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان خبر داد و افزود: از سوی داوران، ۱۱۲ نفر به عنوان برترینهای این جشنواره در بخشهای مختلف انتخاب شدند و همچنین پنج برگزیده برتر نیز به جشنواره کتابخوانی رضوی کشوری اعزام میشوند.
به گفته تقوی بیش از ۲۳ هزار نفر در دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان شرکت کرده بودند.
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