به گزارش خبرنگار مهر، یاسر تقوی عصر چهارشنبه در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در رشت اظهار کرد: گیلانی‌ها در بخش کتاب خوانی پیش قراول هستند و فرهنگ مطالعه در این استان نهادینه شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با اشاره به استقبال کم نظیر گیلانی‌ها از جشنواره کتابخوانی رضوی بیان کرد: اقشار و سلیقه‌های فکری مختلف مردم از سراسر گیلان در این جشنواره شرکت کردند.

تقوی با اشاره به قالب‌های مختلف جشنواره کتابخوانی رضوی اضافه کرد: این جشنواره در قالب‌های شعر، نقاشی، هنرهای تجسمی، چهار گزینه‌ای، هنرهای دیجیتال، نقش خانوادگی و پویش کتابخوانی در ۲ بخش فردی و گروهی (خانوادگی) برگزار شد.

وی از معرفی ۱۱۲ برگزیده جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان خبر داد و افزود: از سوی داوران، ۱۱۲ نفر به عنوان برترین‌های این جشنواره در بخش‌های مختلف انتخاب شدند و همچنین پنج برگزیده برتر نیز به جشنواره کتابخوانی رضوی کشوری اعزام می‌شوند.

به گفته تقوی بیش از ۲۳ هزار نفر در دوازدهمین جشنواره کتابخوانی رضوی در گیلان شرکت کرده بودند.