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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۲۴

اعتراف بازیکن استقلال به نمایش ضعیف سرخابی ها در دربی

اعتراف بازیکن استقلال به نمایش ضعیف سرخابی ها در دربی

هافبک تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه بازی فدای منافع دو تیم شد گفت: تماشاگران از این دیدار لذتی نبردند.

به گزارش خبرنگار مهر مهدی مهدی پور پس از تساوی بدون گل تیمش برابر پرسپولیس گفت: بازی چندان راضی کننده نبود و از آن دربی هایی بود که تماشاگر پسند نشد. دو تیم منافع خود را به بازی زیبا ترجیح دادند و در پایان هم سهم هر تیم یک امتیاز شد.

وی در پاسخ به این پرسش که هدف شما کسب یک امتیاز و صدرنشینی بود گفت: هدف ما رسیدن به سه امتیاز بود اما شرایط بازی اجازه چنین کاری را نداد و دو تیم بازی زیبا را فدای منافع شان کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما همچنان صدرنشین هستیم و تلاش می کنیم تا در دیدارهای بعدی بازی هایمان را با برد به پایان برسانیم و بتوانیم این اختلاف امتیاز را حفظ کنیم.

کد مطلب 6054853

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