اعتراف بازیکن استقلال به نمایش ضعیف سرخابی ها در دربی

به گزارش خبرنگار مهر مهدی مهدی پور پس از تساوی بدون گل تیمش برابر پرسپولیس گفت: بازی چندان راضی کننده نبود و از آن دربی هایی بود که تماشاگر پسند نشد. دو تیم منافع خود را به بازی زیبا ترجیح دادند و در پایان هم سهم هر تیم یک امتیاز شد.

وی در پاسخ به این پرسش که هدف شما کسب یک امتیاز و صدرنشینی بود گفت: هدف ما رسیدن به سه امتیاز بود اما شرایط بازی اجازه چنین کاری را نداد و دو تیم بازی زیبا را فدای منافع شان کردند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ما همچنان صدرنشین هستیم و تلاش می کنیم تا در دیدارهای بعدی بازی هایمان را با برد به پایان برسانیم و بتوانیم این اختلاف امتیاز را حفظ کنیم.