به گزارش خبرنگار مهر، محمدصالح جوکار عصر چهارشنبه در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی استان یزد با استاندار یزد با اشاره به مسائل و دغدغه های مطرح شده توسط صنعتگران استان اظهار کرد: در استان یزد نگاه های عمیقی مبتنی بر حمایت جدی از تولید وجود دارد که این نگاه در نشست‌ها، حضور مسئولان کشوری در استان و دغدغه های استاندار یزد کاملا ملموس است.

وی عنوان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ پیش‌بینی استخراج ۳ هزار بشکه نفت شده است که ۱.۸ بشکه به پالایشگاه های داخلی داده می شود و ۱.۷ بشکه نیز صادر می شود و ارز آن با دور زدن تحریم‌ها وارد کشور می شود و بخشی از آن نیز در داخل کشور رسوب می کند.

جوکار با اشاره به نرخ فروش هر بشکه نفت و مصارف داخلی و خارجی آن ادامه داد: با توجه به هزینه های تمام شده برای تولید بنزین و گازوئیل، ناترازی در بحث منابع مالی خواهیم داشت و این ناترازی در همه بخش های آب و انرژی به چشم می خورد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه امروز اغلب تولیدکنندگان مصوبات را از یک بانک به بانک دیگر می برند تا بلکه بتوانند تسهیلات را بر اساس مصوبات دریافت کنند، افزود: بانک‌ها پیچ و خم های بسیاری ایجاد می کنند تا تسهیلات مصوب شده را به تولیدکنندگان بپردازند و امروز بخش عمده ای از مشکلات در این حوزه به همین موضوع باز می گردد.

جوکار در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ دلار حذف شده اما این حذف به ظاهر انجام شده و پیوند میان دلار و ریال اساساً قطع نشده است، تصریح کرد: بنابراین به صنعتگران حق می دهیم که از بی ثباتی نرخ ارز دچار تشویش باشند.

نماینده مردم یزد و اشکذر در مجلس همچنین بی ثباتی در ابلاغ سیاست ها را از مشکلات دیگر برشمرد و افزود: قول می دهیم با وزرای حوزه اقتصاد به طرح مسائل بپردازیم تا به نقاط مشترک برسیم.

وی همچنین با اشاره به روند وصول مالیات بر لزوم اعتماد به تولید کننده تاکید کرد و گفت: این مهم در دستورکار قرار گرفته است.