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۲۴ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۵۱

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی:

۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان مرکزی انجام شد

۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در استان مرکزی انجام شد

اراک- رییس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی از انجام ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در این استان از ابتدای اسفندماه امسال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری ظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه امنیت غذایی استان مرکزی، اظهار کرد: رصد قیمت کالاهای اساسی، حفظ کرامت مردم و پایداری در تولید یکی از اهداف سازمان جهاد کشاورزی است که مورد توجه ویژه است.

وی افزود: میزان جوجه ریزی صورت گرفته از ابتدای اسفند ماه تا کنون به میزان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه فراتر رفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: این میزان جوجه ریزی نسبت به اسفند سال گذشته ۷۸ درصد افزایش داشته است.

صفری بیان کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مشکلی در تأمین مرغ در استان وجود نداشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: میزان جوجه ریزی سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 6055207

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