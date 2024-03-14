به گزارش خبرنگار مهر، علی صفری ظهر پنجشنبه در نشست قرارگاه امنیت غذایی استان مرکزی، اظهار کرد: رصد قیمت کالاهای اساسی، حفظ کرامت مردم و پایداری در تولید یکی از اهداف سازمان جهاد کشاورزی است که مورد توجه ویژه است.

وی افزود: میزان جوجه ریزی صورت گرفته از ابتدای اسفند ماه تا کنون به میزان ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار قطعه فراتر رفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: این میزان جوجه ریزی نسبت به اسفند سال گذشته ۷۸ درصد افزایش داشته است.

صفری بیان کرد: پیش بینی می‌شود تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ مشکلی در تأمین مرغ در استان وجود نداشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: میزان جوجه ریزی سال جاری نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.