چرا «پشت پرده» به ماه رمضان نرسید؟/ روایت قصه زندگی امروز

روح‌الله رحیمی مدیر گروه برنامه‌های تلویزیونی مرکز هنری و رسانه‌ای نهضت با اشاره به آغاز تولید مجموعه تلویزیونی «پشت پرده» از دی‌ماه امسال، به خبرنگار مهر بیان کرد: این سریال در ۲۶ قسمت تولید می‌شود که البته قرار بود به عنوان سریال ماه رمضان شبکه دو روی آنتن برود ولی دلایل مختلفی موجب شد این مساله محقق نشود.

وی اضافه کرد: سریال «پشت پرده» در مرکز نهضت و با همکاری استانداری یزد و شبکه‌های آموزش و دو سیما ساخته می‌شود و مراسم شروع فیلمبرداری آن هم با حضور استاندار یزد و مدیران ارشد مرکز نهضت و شبکه‌های یاد شده برگزار شد؛ در ابتدای امر شاهد استقبال خوب استانداری از این پروژه بودیم و وعده‌های بسیاری هم در زمینه همکاری و مشارکت در تولید آن داده شد حتی عنوان شد آمادگی برای ساخت فصل دوم آن هم در مجموعه استان یزد وجود دارد.

مدیر گروه برنامه‌های تلویزیونی نهضت با بیان اینکه استان یزد در راستای چشم‌انداز میان‌مدت و بلندمدت توسعه دارای سند جامعی است عنوان کرد: سریال «پشت پرده» نیز در چارچوب این سند و با نگاه به تاریخ و فرهنگ کهن این شهر و نیز با رویکرد شهری مترقی در چشم‌انداز پیشرفت ایرانی – اسلامی این استان ساخته می‌شود.

وی ادامه داد: این سریال در فصل دوم به مسائل دیگری همچون جوانی جمعیت و مساله فرزندآوری و همچنین جایگاه معلمان و نقش سازنده آنها در جامعه می‌پردازد ضمن اینکه معرفی ظرفیت‌های یزدِ نوین و پیشرفته، از دیگر محورهای اساسی این فصل خواهد بود.

رحیمی با بیان اینکه مجموعه نهضت در مسیری که برای فصل نخست سریال «پشت پرده» گشود، توانست زمینه معرفی هر چه بهتر استعداد و ظرفیت‌های استان یزد را فراهم کند عنوان کرد: این مسیر باید در ساخت فصل دوم و همچنین دیگر مجموعه‌های نمایشی با محوریت استان‌ها، با قدرت بیشتری تا رسیدن به اهداف بلندمدت چشم‌اندازهای توسعه فرهنگی و اقتصادی ادامه یابد.

وی با بیان اینکه توجه به ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی خارج از پایتخت، یکی از رویکردهای مهم در ساخت مجموعه «پشت پرده» به شمار می‌رود، گفت: غیر از سریال‌های تاریخی، بیشتر مجموعه‌های تلویزیونی در تهران روایت می‌شوند ولی «پشت پرده» تلاشی است برای روایت قصه زندگی امروز، در اتمسفری متفاوت از آنچه تاکنون مخاطبان شبکه‌های سراسری بیننده آن بوده‌اند.

مدیر گروه برنامه‌های تلویزیونی مرکز نهضت ادامه داد: مساله اساسی در نرسیدن سریال به پخش ماه رمضان این است که به همه وعده‌ها و تعهدات اولیه، عمل نشده البته مرکز نهضت همه توان خود را فراتر از آنچه متعهد بود به میدان آورد با این حال اهتمام جدی همه علاقه‌مندان به یزد و مدیران استانی، عامل محرکی برای تسریع در اتمام پروژه و پخش این مجموعه در آینده‌ای نزدیک خواهد بود.

رحیمی تصریح کرد: در حال حاضر تصویربرداری این سریال به پایان رسیده و کار در مرحله تدوین است که امیدواریم به زودی پخش آن از شبکه دو سیما آغاز شود.