سریال «پشت پرده» در یزد کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، سریال پشت پرده محصولی از مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و شبکه آموزش است که اولین پخش آن از شبکه دو انجام خواهد شد.

این سریال به کارگردانی محمدرضا حاجی غلامی و تهیه کنندگی مصطفی رضوانی و حضور جمعی از بازیگران یزدی و ملی تولید می‌شود که هر ۲۶ قسمت آن در ماه مبارک رمضان پخش می‌شود.

این سریال از امروز طی مراسمی در هتل کهن کاشانه یزد با حضور مدیر شبکه دو سازمان صدا و سیما، مدیر مرکز هنری و رسانه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی، استاندار یزد، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد و جمعی از هنرمندان و مسؤولان آغاز شد.

استاندار یزد در حاشیه این مراسم با اشاره به دیدار با عوامل سریال پشت پرده که ویژه ماه مبارک رمضان است، اظهار کرد: این کار فاخر و یزدی و دارای با سناریوی خوبی است که سبک زندگی یزدی‌ها را بسیار خوب توصیف کرده است.

مهران فاطمی بیان کرد: امیدواریم در ماه مبارک رمضان امسال شاهد پخش این سریال و به تصویر کشیدن آداب و رسوم و فرهنگ یزدی‌ها در یکی از شبکه‌های ملی باشیم.

وی با اشاره به اینکه این سریال فرهنگ و اصالت یزد را به سمع و نظر مردم ایران اسلامی می‌رساند، افزود: امیدواریم این سریال نیز مانند بسیاری از سریال‌های تلویزیون ادامه دار و در چند فصل ساخته شود.

تلاش برای نمایش نمایی از زندگی مردم یزد در پشت پرده

مدیر شبکه دو صدا و سیما نیز در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: سریال پشت پرده در شهر یزد و با حضور بازیگران ملی و یزدی در حال تولید است و امروز برای بازدید از روند تولید و عرض خداقوت به عوامل سریال به یزد سفر کردم.

حامد بامروت نژاد ادامه داد: امیدواریم با اتمام این سریال، شاهد یک کار جذاب و بومی در یزد باشیم و بتوانیم از شبکه دو که به شبکه خانواده شهرت دارد، نمایی از زندگی مردم یزد را برای دیگر هموطنانمان به تصویر بکشیم.