پیگیری ساخت کارخانه فولاد در ایذه

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب عصر امروز پنجشنبه در نشست پیگیری مصوبات شهرستان ایذه بیان کرد: طرح اولیه‌ای که در رابطه با ایجاد کارخانه فولاد در ایذه پیشنهاد شده بود که با مشارکت فولاد اهواز، فولاد مبارکه و ایمیدرو ساخته شود که این امر در حال پیگیری است و مذاکرات آن در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در جلسه امروز نیز صحبت‌های اولیه در این خصوص مطرح و قرار شد مجریان طرح نظر خود را در خصوص مطالعات اولیه این پروژه اعلام کنند و پس از آن مراحل اجرایی برای طراحی این واحد تولیدی آغاز شود.

حسینی محراب ادامه داد: با توجه به نیاز کشور به حدود ۵ تا ۶ میلیون تن فولاد این امکان وجود دارد که بخشی از آن از طریق این کارخانه فولادی که ظرفیتی حدوداً یک تا ۲ میلیون تن خواهد داشت، تأمین شود.

استاندار خوزستان اظهار کرد: همچنین مباحثی در رابطه با گلخانه‌ها مطرح شد و نظام بانکی و جهاد کشاورزی طرح‌های خود را آورده بودند که حدود ۲۰۰ طرح برای تولید محصولات مختلف گلخانه‌ای شامل می‌شود و بنا شده مدیر بانک کشاورزی استان برای اجرایی کردن این دستور رئیس جمهور با مسؤولان بانک کشاورزی در مرکز و صندوق توسعه مذاکره کند که تسهیلات مورد نیاز را برای کشت گلخانه‌ای در ایذه تأمین کنند.

حسینی محراب گفت: مباحثی در خصوص آب و فاضلاب مطرح شد که امیدواریم به نتیجه خوبی برسد و ما در تابستان مشکل زیادی نداشته باشیم در عین حال رفع مشکل آب ایذه و شهرهای اطراف آن با انتقال آب از دریاچه کارون ۳ محقق می‌شود و اقداماتی که در حال انجام است، تاثیرهای موقت دارد.

استاندار خوزستان افزود: همچنین در خصوص گردشگری و استفاده از ساحل دریاچه کارون ۳ مباحثی مطرح و بنا شده سازمان آب و برق خوزستان و اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با محوریت معاونت عمرانی استانداری و فرماندار ایذه هماهنگی لازم را برای چگونگی استفاده از این ساحل داشته باشند.

حسینی محراب بیان کرد: همچنین موضوع گیاهان دارویی با محوریت ایذه و دهدز مطرح و بنا شده سطح زیر کشت این محصولات با کمک‌هایی که جهاد کشاورزی می‌کند، افزایش پیدا کند و با توجه به درآمد خوبی هم که گیاهان دارویی دارند و یکی دو کارخانه که متقاضی دارند، پیگیری‌ها و مذاکرات لازم انجام خواهد شد که صنایع تبدیلی ایجاد شود تا مواد دارویی به صورت خام فروخته نشده و با بسته‌بندی و ارزش افزوده این کار صورت گیرد.

استاندار خوزستان عنوان کرد: سایر مصوباتی که از قبل برای ایذه مانند ساخت ورزشگاه داشتیم در حال پیگیری است و امیدواریم این مصوبات در سریع‌ترین زمان از طریق قرارگاهی که برای حل مشکلات ایذه تشکیل شده است به نتیجه برسند.