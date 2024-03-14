به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زاده شامگاه پنجشنبه در آئین اختتامیه هفتمین جشنواره رسانهای ابوذر اظهار کرد: اصحاب قلم باید خصوصیت راست گویی و عدالت طلبی ابوذر و عمار را داشته باشند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با بیان اینکه تصویر، قلم و بیان رسانه باید حق را بیان کند، اظهار کرد: باید انتقاد کرد و نترسید هرچند مرزهای بین انتقاد و سیاهنمایی بسیار سخت است.
وی در ادامه اظهار کرد: جشنواره ابوذر برای اینکه برازنده نام ابوذر که یکی از صحابه خاص حضرت رسول (ص) و امیرالمومنین (ع) است، باید دارای دو صفت راستگویی و عدالت طلبی ابوذر باشد.
حسین زاده افزود: اگر بخواهیم جامعتر بگوییم، این جشنواره باید همچون عمار تبیینگر نیز باشد، یعنی آن جایی که ولی نیاز دارد که تصویر، قلم و بیان رسانه کمککننده جریان حق باشد، به وظیفه خود عمل کند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: ما در جامعهای زندگی میکنیم که خیلیها به اسم روشنفکری به دنبال سکولار سازی جامعه هستند و میخواهند دین، مکتب و ایدئولوژی را بهطور کلی از زندگی بزدایند.
وی خاطرنشان کرد: از سختیها کار رسانه آنجاست که باید پای این ایدئولوژی و مکتبی که ابوذر و عمار پرورش داده بایستد و این کار خیلی سختی است.
حسینزاده افزود: یک جایی باید انتقاد کرد و نترسید، یک جایی انتقاد کردن شاید تکمیل پازل دشمن باشد و باید بهگونهای دیگر آن انتقاد را بیان کرد که تکمیل پازل دشمن نباشد، مرز بین انتقاد و سیاهنمایی خیلی باریک است و این هنری است که باید اهل فن رسانه آن را تشخیص دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی اظهار امیدواری کرد که اهالی رسانه دیار سرزمین خورشید و همسایههای ثامنالحجج به گونهای قلم بزنند که موجب خشنودی امام رضا (ع) باشد و نام ابوذر برازنده نامشان باشد.
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