تخلفات انتخاباتی در لرستان رسیدگی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با سفارش همگان به رعایت تقوای الهی و با اشاره به مناسبت اول فروردین ۱۴۰۳، اظهار داشت: پیام نوروز به ما این است که ای انسان اطراف خود را نگاه کن، چه تغییرات و تحولات شگفتانگیز و فوقالعادهای را در طبیعت و اطراف مشاهده میکنی، این تغییرات در طبیعت اجباری است، اما انسان میتواند با اختیار خود آنچنان حالش تغییر کند که به احسن الحال برسد که محبوب خدا و مخلوقات خدا شود.
وی عنوان کرد: در هر نوروزی در انتظار فرج امام عصر (عج) هستیم، عید نوروز بهعنوان یک عید ملی، در سرزمین ایران با خودش ذکر، دعا و مناجات دارد، دیدار از اقوام، بستگان، بزرگترها و… سبب پیوند و مهر و محبت میشود، باید از این فرصت استفاده کرد، کینهها را دور ریخت، همه با هم مهربان باشند، آن هم در ماه مبارک رمضان که نور است و سال نو هم نور است.
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۱ اسفند به پایان رسید و طبق اصل ۹۹ قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان است، گفت: در این انتخابات بیش از ۲۵ میلیون نفر شرکت کردند، در لرستان هم مشارکت خوبی صورت گرفت، در این انتخابات هم مانند سایر انتخابات گذشته ولی با روش جدیدتری سامانهای تعریف شد تا کسانی که اعتراض دارند در آن سامانه اعتراض خود را ثبت کنند، این اعتراض مستقیماً به شورای نگهبان و ستاد انتخابات مرکزی میرسد.
تخلفات انتخاباتی در لرستانی رسیدگی شوند
حجتالاسلام شاهرخی، بیان داشت: در هفت حوزه انتخابیه اعتراضهایی صورتگرفته و معترضین لازم است که مدارک و مستندات خود را در آن سامانه بارگذاری کنند، تعیین سلامت یا عدم سلامت، تصمیم به بازشماری آرا در بخشی از صندوقها یا همه صندوقها در اختیار شورای نگهبان و هیئت مرکزی انتخابات در تهران است، آگاهی سیاسی و بصیرت سیاسی و اشراف به قانون انتخابات حکم میکند که هر کس مدارکی دارد را در سامانه ثبت کند.
وی با بیان اینکه عدهای اعتراض داشته یا دارند که برخی از مسئولان فلان سازمان بر خلاف قانون انتخابات دخالتهایی داشتهاند، یا نسبت به ناظر و مجری اعتراض دارند، همه این موارد را به شورای نگهبان ارائه دهند، گفت: همانطور که یک روز قبل از انتخابات هم بازرسان ویژهای از شورای نگهبان آمدند و وارد یکی از حوزههای انتخابیه در استان شدند و خودشان بر روند انتخابات نظارت کردند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه، افزود: علاوه بر مدارکی که در سامانهها میشود بارگذاری کرد، ما انتظار داریم که شورای نگهبان و ستاد مرکزی نظارت بر انتخابات سخنان شفاهی افراد را هم بشنوند، حتی اگر منجر و تصمیم به بازشماری آرا در حوزههای انتخابیه شود، قانون انتخابات هم گویا و شفاف است، در همین خطبهها از شهریورماه همه اینها را تذکر دادیم که افرادی بر صندوقها قرار بگیرند که افکار عمومی نگویند این افراد به فرد خاص یا جناح خاصی تمایل دارند، الان که بعد از انتخابات هستیم، کمیته رصد انتخابات بادقت و بدون مسامحه با این افراد برخورد کند.
حجتالاسلام شاهرخی، تأکید کرد: از شوی نگهبان و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات درخواست میکنم که نسبت به هفت حوزه انتخابیه در لرستان بادقت کامل و بدون اغماض و مسامحه بررسی صورت گیرد، هر نتیجهای هم داشت، همه باید آن را بپذیرند.
وی با بیان اینکه منتخبین برای روحانیت و شبکه امامت در استان فرقی ندارد، گفت: کمیته رصد و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی هم به وظیفه قانونی خودش عمل کند، کلیپهایی در فضای مجازی پخش میشود، اینها بررسی شود، اگر صحیح هستند، کسانی که تخلف کردهاند در موردشان اقدام قانونی صورت گیرد، اگر صحیح نیستند، به افکار عمومی توضیح داده شود، سلامت انتخابات بحث مهمی است، هر کسی بهاندازه یک رأی تخلف کرده باشد باید بر اساس قانون با او برخورد کرد.
منتخبان در عزل و نصبها دخالت نکنند
نماینده ولیفقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه دخالت در عزل و نصبها در برخی از حوزههای انتخابیه و عدم ملاحظه پیامدهای چنین دخالتهایی و گاهی ناتوانی که در انجام کار که بر عهده یک مسئول به وجود میآید و اصرار بر ترکیب خاص یک هیئت اجرایی، بسترهایی را فراهم میکند که سبب آسیبهایی میشود، افزود: این دخالت در عزل و نصبها گاهی در استان به روی برخی افراد بسته میشود، اما از طریق وزارتخانه فشار میآورند و یک مسئول را از جایی بهجای دیگر منتقل میکنند، گرچه این جابهجاییها به حالشان افاقه نکرد؛ اما نشاندهنده این است که این شخص هر چه بتواند در جهت ابقاء و ماندگاری خودش انجام میدهد.
حجتالاسلام شاهرخی، تصریح کرد: باوجوداینکه مقام معظم رهبری این کار را نهی کردند و توصیه کردند که دخالت نکنید و بارها ما اعلام کردیم که در عزل و نصبها برخیها دخالت نکنند، معلوم میشود که نیاز به قانون و راه و روش دیگری هست که جلوی این گونه اقدامات را بگیرد، شما مردم وظیفه خود را انجام دادهاید، اما مجمع نمایندگان فعلی و آینده در هر استانی وظیفه دارند که با همکاری کارگزاران در قوه مجریه و قضائیه برای پیشرفت کلان استان و رفع مشکلات استان تلاش کنند، همگرایی نمایندگان با یکدیگر و بقیه سازمانها و دستگاهها بدون دخالت در غزل و نصبها از نکاتی است که منتخبین دوره دوازدهم باید به آن پایبند باشند، مردم هم نباید از منتخبان خود کارهای فراقانونی بخواهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بیان داشت: ماه مبارک رمضان فرصتی تا مردم انس با قرآن بیشتری بگیرند و آیههای قرآن را در زندگی خود وارد کنند، طرح «مسطورا» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی نیازمند این است که همه فعالان قرآنی و نهادهای غیردولتی فعال در امور قرآنی و مؤسسات تبلیغی و فرهنگی و قرآنی با مشارکت و همافزایی عملی کنند.
نظر شما