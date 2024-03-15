ملی شدن صنعت نفت دست طماع استعمار را از ثروت خدادادی کشور قطع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر ابراهیمی بشکانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بهاباد اظهار کرد: استعمارگران و بدخواهان از ملی شدن صنعت نفت خوشحال نشدند زیرا دست آنها از غارت ثروت خدادادی کشور قطع شد و منافع اقتصادی آنان به خطر افتاد.

وی با تاکید بر اینکه روز ملی شدن صنعت نفت یکی از وقایع تاریخی مهم ملت ایران بوده است، افزود: ملی شدن این صنعت، گامی مؤثر در راستای دفع نفود استعمارگران به خصوص انگلیسی‌ها به داخل کشور بود.

امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک فرا رسیدن عید نوروز که با بهار رمضان همراه شده است، عنوان کرد: تقارن ماه مبارک رمضان و بهار طبیعت، زمینه را برای خودسازی فراهم می‌کند و باید از این فرصت به درستی استفاده شود.

امام جمعه بهاباد نوروز را فرصتی برای خانه تکانی دل‌ها دانست و افزود: خانه تکانی، نظافت، احیای سنت صله ارحام و تکریم از بزرگان فامیل از ویژگی‌های مردم در سال نو است.

وی ادامه داد: ماه مبارک رمضان، ماه خودسازی و نزدیک شدن به رضای خداوند متعال است و با توجه به تقارن این ماه عزیز با عید نوروز و بهار طبیعت، لازم است تا بهترین استفاده از این ایام انجام شود.

امام جمعه بهاباد با بیان اینکه روزه خواری در ماه مبارک رمضان و در انظارعمومی از مواردی است که باید به شدت با آن برخورد شود، افزود: با روزه خواری در انظار عمومی برخورد شود.

وی افزود: در شهر و روستاها واماکن عمومی کسی نباید جرأت تظاهر به روزه خواری داشته باشد بلکه حرمت ماه مبارک رمضان باید حفظ شود.