قطعی و کم آبی مردم کنگان را کلافه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با اشاره به گلایه‌های مردم در خصوص قطعی و کمبود آب گفت: مسئله کمبود آب مدتی است به یک مشکل همیشگی در این منطقه تبدیل شده است.

وی بیان داشت: شهرستانی که میزبان صنایع عظیم و میدان پارس جنوبی است نباید مشکل آب داشته باشد.

خطیب جمعه کنگان عنوان کرد: مقامات صنعت، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان امر همت کنند با اقدامی اساسی این نقیصه را برای همیشه حل و سامان دهند.

محمودی افزود: حسب مذاکراتی که با مسئولان استانی آب داشته و فرماندار شهرستان نیز پیگیری‌هایی داشته اند بناست این مشکل به حداقل برسد که امیدوارم این مهم رخ و مردم بیشتر دچار مشقت نشوند.

وی به موضوع قیمت خرید آب به نرخ ۳۴ هزار تومان و فروش به قیمت ۷۰۰ تومان به مردم و نیز مسئله صرفه جویی در مصرف آب اشاره و گفت: صرفه جویی از توصیه‌های مؤکد و دستورات دینی است و همه تلاش کنند با صرفه جویی در مصرف آب به دیگر شهروندان کمک کنند.

امام جمعه کنگان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به ماه مهمانی خدا و فضیلت این ماه در آئینه روایات بویژه فرمایشات نبوی افزود: سخنان و توصیه‌ها و دستورالعمل‌های پیامبر مکرم اسلام در خصوص بهره بردن از فیوضات ماه مبارک رمضان یک منشور اخلاقی برای همه عصرها و نسل‌های امت اسلام است.

محمودی بیان کرد: ماه رمضان، ماه انس با قرآن، ماه نزول و بهار قرآن، فرصت ناب مهدوی شدن و ارتباط با حضرت ولیعصر ارواحنافداه و قرب الهی و رسیدن به کمال است.

وی به سنت حسنه و دیدار رهبر معظم انقلاب با قاریان قرآن و فرمایشات حکیمانه معظم له و توصیه ایشان به اهتمام همه مسئولان به قرآن و امور قرآنی و توصیه مؤکد به تلاوت روزانه و مداوم قرآن و تأمل و تفکر در آیات اشاره و افزود: مردم، مسئولان و خیرین بایستی نسبت به توسعه و حمایت از مراکز و مؤسسات قرآنی و مساجد اهتمام جدی ورزند.

خطیب جمعه کنگان به موضوع روزه خواری و برخی حرمت شکنی ها در ماه مبارک رمضان در ساحل اشاره و گفت: همه بایستی نسبت به جلوگیری از اشاعه گناه و حرمت شکنی و نیز روزه خواری علنی حساس و تذکر و در جایی که نیاز است و شرایط لازم وجود دارد دستگاه‌های مسئول اعمال قانون و انجام وظیفه کنند.

محمودی به موضوع سفرهای نوروزی نیز گریزی زد و گفت: توصیه می‌کنم مسافران نوروزی شئون دین بویژه در حوزه حجاب و عفاف را رعایت و از روزه خواری علنی و مانند آن اجتناب کنند.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره یادگار امام امت مرحوم حاج سید احمد خمینی (ره) و تجلیل از خدمات بزرگ آن عالم عامل و مجاهد نستوه و بیان برخی نامه‌های امام به فرزندش گفت: حاج احمد آقا (ره) در کنار امام و گنجینه اسرار امام بود و بعد از امام امت با تمام وجود در خدمت خلف صالح امام و ولی فقیه زمان خود بود.

امام جمعه کنگان با گرامیداشت ۲۹ اسفند روز ملی شدن صنعت نفت عنوان نمود: از ابعاد مهم و مورد غفلت نهضت ملی شدن نفت، فتاوای مراجع عظام تقلید در این زمینه بود.

محمودی در پایان با تقدیر از حضور مردم، تقدیر از عومال اجرایی، نظارتی و انتظامی انتخابات و تبریک به منتخبین مردم در خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی و با عنوان این مطلب که منتخب مردم نماینده همه مردم و پاسخگوی همگان است گفت: برنده واقعی این میدان و آزمون بزرگ سیاسی مردم بودند.

بیان نکاتی در خصوص تقارن بهار قرآن و بهار طبیعت از دیگر مطالب مطرح شده در خطبه دوم بود.