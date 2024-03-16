هشدار مجدد هلند درباره تبعات حمله احتمالی اسراییل به رفح

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه هلند با صدور بیانیه‌ای با ابراز نگرانی درباره حمله رژیم صهیونیستی به رفح در نوار غزه بر ضرورت آتش‌بس دائمی و پایدار تاکید کرد.

بر پایه این گزارش، «هانکه بروینس اسلوت» وزیر خارجه هلند جمعه شب با انتشار پیامی اعلام کرد که حمله به رفح به یک فاجعه انسانی بزرگ‌تر تبدیل خواهد شد و از رژیم صهیونیستی خواست تا از تهاجم به این منطقه خودداری کند.

وزیر خارجه هلند در شبکه ایکس نوشت: گزارش‌ها درباره آمادگی اسرائیل برای حمله نظامی گسترده به رفح نگران‌کننده است. هلند درخواست خود را برای خودداری اسرائیل از انجام این حمله نظامی که به فاجعه انسانی بزرگ‌تر منجر می‌شود، قاطعانه تکرار می‌کند.

وی افزود: آتش‌بس فوری انساندوستانه‌ای که به توقف پایدار خصومت‌ها منجر شود، بیشترین اهمیت را دارد. این آتش‌بس برای افزایش قابل توجه کمک‌های بشردوستانه و آزادی گروگان‌ها (اسرا)، حیاتی است.

اسلوت پیشتر نیز هشدار داده بود: اوضاع در رفح بسیار نگران‌کننده است. بسیاری از غیرنظامیان غزه به جنوب گریخته‌اند. عملیات نظامی در مقیاس بزرگ در چنین منطقه پرجمعیتی منجر به تلفات غیرنظامی زیاد و یک فاجعه انسانی بزرگ‌تر می‌شود. این غیرقابل توجیه است.