به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه المیادین به نقل از شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که یکی از دستاوردهای یحیی السنوار رهبر حماس در نوار غزه ایجاد اختلاف و قطع ارتباط میان تل آویو و واشنگتن است.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز در این خصوص نوشت: نبرد در غزه به این که چه کسی بیشتر می‌کند ربطی ندارد بلکه به این ربط دارد چه کسی بیشتر به اهداف سیاسی خود نزدیک می‌شود.

این روزنامه در ادامه اذعان کرد: واضح و مشخص است که حماس برخی اهداف سیاسی خود را در نوار غزه محقق کرده است. این در حالی است که اسراییل به این اهداف نزدیک نشده است.

یدیعوت آحارونوت تاکید کرد: بدون یک افق سیاسی، جنبش حماس ما را شکست می‌دهد. حماس به شدت به هدف خود مبنی بر از بین بردن هرگونه فرصتی برای عادی سازی روابط میان ریاض و تل آویو و یا کشورهای عربی در آینده نزدیک شده است.

در حالی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و مقامات نظامی رژیم صهیونیستی از آمادگی برای حمله به رفح دم می‌زنند شرایط ارتش این رژیم به اذعان محافل صهیونیست به گونه‌ای دیگر است.

یوسی میلمن تحلیلگر امور نظامی رسانه صهیونیستی هاآرتص در این باره گفت: نتانیاهو تهدید به عملیات نظامی در رفح در جنوب غزه می‌کند اما ارتش آماده حمله نیست.