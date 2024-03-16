بارش باران در استان بوشهر ۶۸ درصد کاهش یافت

علی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت بارش‌ها در استان بوشهر اظهار کرد: طی سال آبی جاری میزان بارش باران در نقاط مختلف استان کاهش چشمگیری داشته است.

وی میزان کاهش بارش‌ها را در این مدت ۶۸ درصد عنوان کرد و افزود: در نیمه نخست سال آبی قبل ۳۰۵ میلیمتر بارش باران در استان بوشهر ثبت شد که این میزان در سال جاری ۹۸ میلیمتر بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای بوشهر با بیان اینکه تنها ۳۹ درصد از بارش‌های سالانه در این استان محقق شده است اضافه کرد: حوضه آبی بخش ارم، شهر جم، بزپر ارم، اهرم، ایستگاه سرقنات دشتستان، دشتی کمترین بارش را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه کاهش بارش باران در تمامی نقاط استان بوشهر محسوس بوده است ادامه داد: کاهش بارش باران در منابع آبی سال آینده اثر می‌گذارد از جمله در بخش آب سطحی است که سبب کاهش آورد رودخانه‌های استان بوشهر می‌شود.

محمدی کاهش ورود آب به سفره‌های زیرزمینی را از مهمترین چالش‌های کاهش بارندگی عنوان کرد و گفت: با توجه به کاهش آورد رودخانه‌ها و ورودی سدها، فشار بیشتری بر منابع آب زیرزمینی وارد و برداشت آب از منابع زیرزمینی بیشتر و ورودی آب هم کمتر می‌شود.