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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۲۲

عوارض صادراتی سیب لغو شد 

عوارض صادراتی سیب لغو شد 

با پیگیری‌های کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، عوارض صادراتی سیب لغو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری‌های کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران، عوارض صادراتی سیب لغو شد.
ین تصمیم پس از طرح موضوع مشکلات مبتلابه صادرکنندگان محصولات کشاورزی در جلسه اخیر کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران اتخاذ شده است.

عوارض صادراتی سیب لغو شد 

کد مطلب 6055984

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