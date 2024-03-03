عرضه بالغ بر ۵ هزار تن میوه و خرما در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای آرامش خاطر شهروندان استان تهران در ایام پایانی سال اظهار کرد: با توجه به تقارن عید نوروز و ماه مبارک رمضان، علاوه بر برنامه‌ریزی‌های دقیق برای میوه شب عید، در زمینه تأمین خرمای مورد نیاز ایام مبارک ماه رمضان نیز ذخیره‌سازی‌های خوبی صورت گرفته و مشکلی در تأمین و عرضه این محصول با قیمت‌های مناسب در سطح استان نداریم.

وی افزود: تنظیم بازار میوه شب عید امسال در سطح شهرستان‌های شانزده‌گانه استان بر عهده سازمان تعاون روستایی استان تهران است که در حال حاضر این سازمان سیب و پرتقال باکیفیتی را تهیه کرده، مباشرین شهرستان‌ها مشخص شده و از تاریخ ۲۲ اسفندماه روند توزیع تنظیم بازار میوه شب عید آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان، خرمای مورد نیاز شهروندان در این ایام توسط سازمان تعاون روستایی برای شهرستان‌ها تهیه شده که یک هفته قبل از ماه مبارک یعنی ۱۵ اسفندماه در شهرستان‌ها توزیع خواهد شد.

برادری تصریح کرد: در حوزه شهر تهران نیز میوه شب عید تنظیم بازار شامل سیب، پرتقال و خرما بر عهده سازمان میادین خواهد بود که در حال حاضر این سازمان نسبت به تهیه محصولات مورد نیاز در ماه مبارک اقدام نموده و در سطح ۳۰۰ نقطه میادین تره بار و بازارچه‌های سطح شهر عرضه آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران در مورد میزان تعیین شده این اقلام گفت: حدود ۵ هزار تن سیب و پرتقال و ۳۰۰ تن خرما برای شب عید و ماه مبارک رمضان تدارک دیده شده که این میزان در صورت نیاز شهروندان قابل افزایش خواهد بود.

وی تصریح کرد: قیمت این اقلام بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار مشخص و توزیع می‌شود و به منظور کسب رضایت عموم مردم استان، میوه‌ها از یکنواختی و کیفیت مناسبی برخوردار است.

وی در خصوص روند عرضه کالاهای پروتئینی نیز گفت: گوشت قرمز و مرغ منجمد در سطح شهرستان‌های استان و غرفه‌های سازمان میادین تره بار با قیمت مصوب تنظیم بازاری در حال توزیع است و روند عرضه تا پایان ماه مبارک همچنان ادامه خواهد داشت؛ علاوه بر این گوشت قرمز گرم نیز در سطح شهر تهران (سازمان میادین) توزیع می‌شود.

برادری خاطرنشان کرد: مشکلی از لحاظ تأمین و توزیع مایحتاج مردم در ایام پایانی سال به ویژه میوه شب عید، گوشت قرمز، مرغ و … وجود ندارد و مردم عزیز می‌توانند با کیفیت مناسب و دسترسی آسان این اقلام را تهیه کنند؛ اجازه نمی‌دهیم کوچک‌ترین التهابی در بازار شب عید، ایام نوروز و ایام مبارک ماه در تأمین و توزیع این اقلام اتفاق بیفتد.