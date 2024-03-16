رشد ۴۱۸۸ واحدی شاخص کل بورس در ابتدای معاملات شنبه

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل بورس در ابتدای معاملات امروز با رشد ۴۱۸۸ واحدی مواجه شده است اما نکته معاملات امروز منفی بودن بیشتر سهم‌های بازار و مثبت بودن چند نماد شاخص ساز است.

ارزش معاملات خرد عدد ۱,۸۷۷ میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به مدت زمان مشابه در میانگین ماهانه، ۱۵% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش ۲۰۴ میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم ۹۰ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از ۱,۳۴۸ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم ۴۰۴ میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید ۱۳۲ میلیارد تومان است که کاهش ۶۹ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش ۱۲ میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده ۲۵۰ میلیارد تومان قرار دارد.