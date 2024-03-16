به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد دهقان» معاون حقوقی رییس‌جمهور در نشست با مدیران و کارکنان مرکز امور حقوقی بین‌المللی با هدف تبیین انتظارات از این مرکز و همچنین تشریح سیاست‌ها و اولویت‌ها در سال آتی، ضمن تشریح رأی تاریخی حقوقی علیه آمریکا به نفع ایران در محاکم بین‌المللی، به‌عنوان نمونه‌ای از تلاش‌های این مرکز، عملکرد آن در دولت سیزدهم را قابل قبول دانست.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه یکی از موارد مورد تاکید از ابتدای دولت سیزدهم، این بود که با توجه به تعدد دعاوی حقوقی بین المللی ایران، مرکز امور حقوقی بین المللی نباید خود را تنها محدود به کارشناسان و متخصصان این مرکز کند، تصریح کرد: باید از ظرفیت اساتید و نخبگان دانشگاهی برای کمک به تحقق مأموریت‌های این مرکز استفاده شود. بنابراین، مردمی‌سازی این مرکز و مشارکت‌جویی این مرکز و استفاده از ظرفیت نخبگان حقوق بین‌الملل در کارهای اصلی و اساسی مورد تاکید است.

دهقان با اشاره به اینکه تعدد دعاوی حقوقی بین المللی که ایران در طول سال‌های گذشته درگیر آن بوده است، منبعی ارزشمند از دانش و تجربه در زمینه حقوق بین‌الملل است، گفت: این منبع ارزشمند، باید در اختیار اساتید، دانشجویان و کارشناسان قرار گیرد تا دانش تولید شده به این مرکز در دفاع از منافع ملی کشور در دعاوی بین‌المللی کمک کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مرجع اصلی رصد تحولات حقوقی بین‌الملل و دفاع از منافع جمهوری اسلامی ایران در عرصه حقوق بین الملل، مرکز امور حقوقی بین المللی است اضافه کرد: انتظار می‌رود در دوره مدیریت جدید مرکز این مسؤولیت، این وظیفه مهم که از گذشته تا حدی مغفول مانده است بیش از پیش دنبال و پیگیری شود.

معاون حقوقی رییس‌جمهور با بیان اینکه ابتکار عمل در بخش حقوق بین‌الملل باید در دست مرکز حقوقی بین‌المللی باشد گفت: این موضوع، نیازمند یک تحول فکری است که رییس‌جمهور نیز در جلسه نظارت ستادی معاونت حقوقی برآن تاکید کرده‌اند که در دعاوی بین الملل نباید منفعل عمل کرد بلکه باید با پویایی، ابتکار عمل در دست ایران باشد.

دهقان همچنین بر حفظ مرجعیت این مرکز در رسیدگی به دعاوی حقوقی بین المللی تاکید کرد و گفت: این موضوع مهمی است که باید برای حفظ این مرجعیت تلاش کرد. این امر خود نیازمند لوازم و اقتضائاتی است که باید آن را شناخت و اجرا کرد.