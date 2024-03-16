شناسایی و نابودی منابع مالی تشکیلات تروریستی داعش در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «یاسر اسکندر» عضو کمیسیون امنیت پارلمان عراق تاکید کرد که خطر تشکیلات تروریستی داعش و گروهک‌های زیرزمینی آن به میزان ۹۹ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: منابع حمایت مالی از تشکیلات تروریستی داعش در داخل عراق گسترده بوده اما طی سال‌های اخیر اکثر این منابع شناسایی و نابود شده اند.

اسکندر تصریح کرد: تلاش‌های اطلاعاتی در جنگ علیه داعش نتایج مهمی در پی داشته چرا که یک شبکه عنکبوتی وابسته به داعش متلاشی شده و تونل‌های مخفی این تروریست‌ها منهدم شده است.

وی بیان کرد: طی ماه‌های اخیر ۳۰ عنصر داعشی در عراق به هلاکت رسیده اند.

پیش از این نیز یک منبع امنیتی در استان الانبار تاکید کرد که نیروهای امنیتی وابسته به سازمان حشد شعبی عراق موفق شدند عملیات نفوذ یک سرکرده برجسته تشکیلات تروریستی داعش را به بخش‌های غربی استان الانبار خنثی کنند.