به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، «هثیم الخزعلی» کارشناس امنیتی عراق تصریح کرد که توافقنامه راهبردی امضا شده میان عراق و آمریکا به عدم مصونیت نظامیان این کشور در داخل عراق تاکید دارد.

وی در ادامه افزود: آمریکا برای نیروهای خود در تمام کشورها مصونیت قانونی می‌گیرد تا آن‌ها بتوانند بدون هیچ ترسی جرم‌های مختلفی را انجام دهند همان طور که در کره جنوبی و ژاپن شاهد آن بودیم.

الخزعلی اضافه کرد: هیچ توافق رسمی میان دولت عراق و آمریکا مبنی بر این مصونیت قانونی وجود ندارد. اکثر جریان‌های سیاسی خواهان بیرون راندن نظامیان آمریکایی از عراق هستند.

وی بیان کرد: علاوه بر این مردم عراق نیز خواهان تحقق این هدف برای تقویت امنیت و ثبات کشورشان هستند.

«نوری مالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق نیز پیشتر تاکید کرده بود که جریان‌های ائتلاف چارچوب هماهنگی خواهان تعیین جدول زمانی مشخص برای خروج نظامیان آمریکایی از عراق هستند.

نوری مالکی ادامه داد: عراق به حضور نیروهای ائتلاف بین المللی آمریکا در این کشور نیازی ندارد.