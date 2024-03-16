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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل:

دولت‌ها باید کشاورزان را تشویق به یکپارچه‌سازی اراضی کنند

دولت‌ها باید کشاورزان را تشویق به یکپارچه‌سازی اراضی کنند

اردل- مدیر جهادکشاورزی شهرستان اردل گفت: دولت‌ها باید کشاورزان را تشویق به یکپارچه‌سازی اراضی کنند تا به واسطه تجمیع اراضی کشاورزی به حدنصاب‌های تعیین شده برسیم.

به گزارش خبرنگار مهر، وحید طهماسبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولت‌ها باید کشاورزان را تشویق به یکپارچه‌سازی اراضی کنند تا به واسطه تجمیع اراضی کشاورزی به حدنصاب‌های تعیین شده بتوان به دو هدف مهم «توسعه پایدار» و «ایجاد امنیت غذایی پایدار» دست یافت.

وی ضمن مخالفت با صدور صند برای اراضی با مقیاس کوچک افزود: کوچک‌ترین عوارض و بازخورد اعطای سند به اراضی خرد کشاورزی تثبیت و به رسیمت شناختن آن اراضی است، وقتی برای هر متراژ از اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر شود یعنی وضعیت موجود آن تثبیت شده و این روند زنگ خطری در حوزه امنیت غذایی است.

طهماسبی افزود: در همین راستا از برگزاری کارگاه‌های آموزشی به منظور آشنایی با قوانین و مقررات، مشوقات و روند یکپارچگی اراضی همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی به صورت همزمان در محل بخشداری میانکوه و مرکز جهاد کشاورزی رستم آباد خبر داد.

حسینی مسئول امور اراضی شهرستان نیز در این باره گفت: اجرای طرح تجمیع و یکپارچه سازی به عنوان سیاست وزارتخانه جهاد کشاورزی در راستای حفظ کاربری، بالا بردن کارایی اراضی کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات با توجیه اقتصادی بعنوان یکی از عوامل اصلی هدر رفت منابع آب و خاک می‌باشد.

وی تصریح کرد: در همین راستا طرح عمومی روستای کریم آباد منطقه پشتکوه تصویب و در دست پیگیری می‌باشد.

حسینی ادامه داد: با توجه به اهمیت تجمیع و یکپارچگی اراضی در افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و همچنین تغییر غیر مجاز کاربری در اراضی زراعی و باغی منجر به محکومیت به قلع و قمع ساخت و سازها و جریمه برای کشاورزان به همراه دارد بر لزوم برگزاری چنین کلاس‌هایی برای همه کشاورزان و دهیاران شهرستان تاکید نمودند.

کد مطلب 6056207

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