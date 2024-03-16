به گزارش خبرنگار مهر، وحید طهماسبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: دولتها باید کشاورزان را تشویق به یکپارچهسازی اراضی کنند تا به واسطه تجمیع اراضی کشاورزی به حدنصابهای تعیین شده بتوان به دو هدف مهم «توسعه پایدار» و «ایجاد امنیت غذایی پایدار» دست یافت.
وی ضمن مخالفت با صدور صند برای اراضی با مقیاس کوچک افزود: کوچکترین عوارض و بازخورد اعطای سند به اراضی خرد کشاورزی تثبیت و به رسیمت شناختن آن اراضی است، وقتی برای هر متراژ از اراضی کشاورزی سند مالکیت صادر شود یعنی وضعیت موجود آن تثبیت شده و این روند زنگ خطری در حوزه امنیت غذایی است.
طهماسبی افزود: در همین راستا از برگزاری کارگاههای آموزشی به منظور آشنایی با قوانین و مقررات، مشوقات و روند یکپارچگی اراضی همچنین جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز در اراضی کشاورزی به صورت همزمان در محل بخشداری میانکوه و مرکز جهاد کشاورزی رستم آباد خبر داد.
حسینی مسئول امور اراضی شهرستان نیز در این باره گفت: اجرای طرح تجمیع و یکپارچه سازی به عنوان سیاست وزارتخانه جهاد کشاورزی در راستای حفظ کاربری، بالا بردن کارایی اراضی کشاورزی، جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات با توجیه اقتصادی بعنوان یکی از عوامل اصلی هدر رفت منابع آب و خاک میباشد.
وی تصریح کرد: در همین راستا طرح عمومی روستای کریم آباد منطقه پشتکوه تصویب و در دست پیگیری میباشد.
حسینی ادامه داد: با توجه به اهمیت تجمیع و یکپارچگی اراضی در افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و همچنین تغییر غیر مجاز کاربری در اراضی زراعی و باغی منجر به محکومیت به قلع و قمع ساخت و سازها و جریمه برای کشاورزان به همراه دارد بر لزوم برگزاری چنین کلاسهایی برای همه کشاورزان و دهیاران شهرستان تاکید نمودند.
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