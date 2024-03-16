بانک صادرات ؛ جذب ۴۱درصدی سپرده قرض الحسنه

به گزارش خبرنگار مهر، بانک صادرات ایران یکی از بانک‌هایی است که شعب زیادی در سطح کشور داشته و انتظار از این بانک تسهیلات آسان به مردم است در این گزارش آمار تسهیلات بانک را طبق گزارش ۹ ماهه سال جاری بانک، بررسی می‌کنیم:

سپرده‌های بانک چقدر است؟

بانک صادرات ۵ نوع سپرده دارد که به شرح زیر است: سپرده‌های کوتاه مدت، کوتاه مدت ویژه، بلند مدت، غیر هزینه زا یا قرض الحسنه، سپرده‌های ارزی.

سپرده‌های کوتاه مدت بانک صادرات که ۱۴۹ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان بوده که نرخ سود پرداختی به مردم در این سپرده‌ها ۱۰ درصد است.

سپرده‌های کوتاه مدت ویژه به مبلغ ۲۸۴ میلیارد تومان با سود ۱۲ درصد به مردم پرداخت می‌شود.

اما سپرده‌ای که بانک سود بیشتری برای آن پرداخت می‌کند سپرده بلندمدت با نرخ ۱۶ درصد است که میزان این سپرده ۱۹۳ هزار و ۴۲ میلیارد تومان است.

سپرده قرض الحسنه این بانک به میزان ۲۵۳ هزار و ۴۲۴ میلیارد تومان بوده که بیشترین سپرده بانک است و بانک می‌تواند ۷۰ درصد آن را تسهیلات بدهد، سپرده ارزی بانک نیز ناچیز بوده و ۲۰ هزار ۷۸۹ میلیارد تومان است.

کل سپرده‌های بانک ۶۱۷ هزار و ۸۵ میلیارد تومان است.

بانک چقدر تسهیلات پرداخت کرده است؟

تسهیلات اعطایی به اشخاص دولتی در بانک صادرات به میزان ۵,۸۴۶ میلیارد تومان بوده که میزان زیادی نیست، تسهیلات به اشخاص غیردولتی به مبلغ ۴۶۱ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است، تسهیلات ارزی این بانک نیز به ۴۰,۱۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

به عبارتی بانک ۲ برابر سپرده‌های ارزی، تسهیلات را با ارز پرداخت کرده و این مورد در گزارش صورتمالی بانک قابل توجه است.

کل تسهیلات پرداختی بانک به میزان ۵۰۷ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان بوده که نشان می‌دهد بانک ۸۲ درصد سپرده‌ها را تسهیلات پرداخت کرده است. با توجه به حجم بالای سپرده قرض الحسنه بانک باید میزان وام قرض الحسنه نیز بیشتر باشد که بعید به نظر می‌رسد بانک تسهیلات قرض الحسنه زیادی را پرداخت کرده باشد، البته آمار تسهیلات قرض الحسنه بانک در گزارش ۹ ماهه قید نشده است.

اما درآمد تسهیلات قرض الحسنه این بانک به میزان ۲ هزار ۶۲۴ میلیارد تومان با نرخ سود ۴ درصد قید شده که نشان می‌دهد بانک تنها ۶۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت کرده است. یعنی تقریباً ۱۱ درصد از سپرده‌های کل بانک، در صورتی که ۴۱ درصد سپرده‌های بانک قرض الحسنه است.

نسبت مانده مصارف به مانده منابع قرض‌الحسنه به مرز ۱۳۰ درصد رسید

این گزارش حاکی است با این حال روابط عمومی بانک صادرات در نامه‌ای ارسالی به خبرگزاری مهر اعلام کرده است نسبت مانده مصارف به مانده منابع قرض‌الحسنه در بانک صادرات ایران در مقطع منتهی به پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۲ به مرز ۱۳۰ درصد رسید.

به گزارش روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، مانده مصارف (وام‌های) قرض‌الحسنه بانک صادرات ایران در مقطع منتهی به پایان بهمن‌ماه سال جاری از ۸۵۲ هزار میلیارد ریال فراتر رفت که نسبت به مانده منابع قرض‌الحسنه ۶۵۸ هزار میلیارد ریالی بانک در این مقطع، عملاً با پرداخت بیش از ۱۹۴ هزار میلیارد ریال وام بیشتر از مانده منایع قرض‌الحسنه، نسبت ۱۲۹ درصدی ثبت کرده است.

همچنین حجم تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی پرداخت شده بانک صادرات ایران در ۱۱ ماه منتهی به ابتدای اسفندماه سال جاری به ۴۳۵ هزار میلیارد ریال رسید سهم قابل توجهی در گره‌گشایی از مشکلات مالی و معیشتی هموطنان داشته است.

بانک صادرات ایران همچنین علاوه بر تأمین مالی واحدهای تولیدی و اقتصادی و انجام اقدامات ویژه از جمله افزایش سرمایه و اصلاح ساختارهای مالی، با عمل به مسئولیت‌های اجتماعی، حجم تسهیلات تکلیفی و حمایتی خود در ۱۱ ماهه منتهی به پایان بهمن‌ماه سال جاری را به ۴۷۴ هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال رساند که نسبت به ماه قبل بیش از ۱۵ درصد رشد داشته و سهم قابل توجهی در کمک و پشتیبانی از بخش‌های مختلف اقتصاد مقاومتی و حمایت از مردم در اقصی نقاط کشور داشته است.

پرداخت انواع وام قرض‌الحسنه در بخش‌های ازدواج و تهیه جهیزیه، فرزندآوری، مشاغل خانگی، ودیعه مسکن، درمان، ستاد دیه و سایر وام‌های ضروری و همچنین مشارکت در بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، مشارکت مدنی در نهضت ملی مسکن، ودیعه مسکن اقدام ملی مسکن، ساخت و خرید مسکن ایثارگران، خدمات حمایتی کشاورزی و پشتیبانی از اقدامات شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، از دیگر اقدامات بانک در راستای پرداخت تسهیلات تکلیفی و حمایتی در مدت یاد شده بوده که در قالب عقود قرض‌الحسنه، مشارکت مدنی، مضاربه، سلف، فروش اقساطی، جعاله و مرابحه در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.