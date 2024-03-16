به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شیبای محبوب و دوست‌داشتنی با کمپین «بیا به دنیای پاستیل‌های شیبا» به مخاطبان بزرگ و کوچکش سلامی دوباره کرد. «بیا به دنیای مارهای شیبا»، «بیا به دنیای کوسه‌های شیبا» و «بیا به دنیای خرس‌های شیبا» شعارهایی بودند که در کمپین وسیع این برند، پیش روی مخاطبانش قرار گرفت. شیبای ماجراجو با این پیام‌ها برای بچه‌ها داستان‌پردازی کرد و آن‌ها را به سرزمین کوسه‌ها، مارهای بازیگوش، خرس‌های مهربان و … برد.

پاستیل شیبا برندی شناخته‌شده و بالغ بین مخاطبان کودک و بزرگسال است که با این کمپین به یادآوری خاطرات خوش گذشته پرداخته است. یادآوری اصالت، کیفیت و به روز بودن شیبا که حالا با شعارهای تازه همه این‌ها را بیان می‌کند.

این کمپین از اول دی ماه با صدا و تصویر کودکی که از پدرش می‌پرسد: «دنیای پاستیل‌های شیبا چه شکلیه» وارد تیزرهای تبلیغاتی صدا و سیمای ملی شد و تا پایان بهمن ماه ادامه یافت.

شیبا، مهمانِ تبلیغات متروی تهران هم بود و در تمام ایستگاه‌های قطار شهری با شور و نشاط حضور داشت. این برند دوست‌داشتنی روی بیلبوردهای شهری تهران و شهرستان‌ها نیز رفت و بچه‌ها را به ماجراجویی دعوت کرد. علاوه بر این موارد، مخاطبان شاهد تبلیغات نقاط فروش شیبا نیز بودند.

بخش دیگری از این کمپین نیز تبلیغات دیجیتال است که تا ماه اسفند در فضاهای اینستاگرام، تلگرام و آپارات ادامه پیدا می‌کند و دنیای رنگی سرزمین‌های شیبا را به تصویر می‌کشد. با نزدیک شدن به نوروز هم ایونت‌های این کمپین در فروردین ماه و به مدت یک هفته اجرا خواهد شد.

اما در لندینگ پیج شیبا هم می‌توانید با واردکردن اطلاعات تماس خود، عضو یکی از سرزمین‌های دنیای پاستیلی شیبا شوید؛ کارت عضویت بگیرید و با مشارکت در این کمپین در فضای مجازی خود، در قرعه‌کشی شرکت و شانس دریافت جوایز را برای خود بالا ببرید! همچنین اجرای سمپلینگ کمپین هم در تمام سوپرمارکت‌های تهران شروع شده و پاستیل‌های شیبا با طعم‌های خوشمزه‌ خود، چون همیشه مهمان خانه ایرانی‌ها می‌شود و لحظات خوشی در ذهن آن‌ها به جای می‌گذارد.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.