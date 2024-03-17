به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی کتابخانه و موزه ملی ملک جزییات خدمات‌رسانی این‌مرکز را در نوروز ۱۴۰۳ اعلام کرد.

مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک، موزه‌ای از سکه‌ها و تمبرهای تاریخی، اشیای تزیینی، تابلوهای نقاشی و نگارگری، قلمدان‌ها و آثار لاکی، خوش‌نویسی، اسناد تاریخی و نسخه‌های خطی در مجموعه کتابخانه و موزه ملی ملک، در دو بخش تالارهای موزه‌ای و کتابخانه‌ای، است که از روز یکشنبه پنجم فروردین تا پایان روز پنجشنبه نهم فروردین ۱۴۰۳ از ساعت ۱۰ تا ساعت ۱۷ (روز سه‌شنبه هفتم فروردین از ساعت ۱۰ تا ساعت ۲۱) در معرض دید پژوهشگران و دوستداران آثار تاریخی و فرهنگی به ویژه گردشگران و تهران‌گردان قرار می‌گیرد.

تالار کتابخانه ملک نیز در همین بازه زمانی و ساعت‌ها میزبان پژوهشگران و دوستداران کتاب است.

گردشگران نوروزی و پژوهشگران کتابخانه می‌توانند در نوروز ۱۴۰۳ خورشیدی از خدمات موزه‌ای و کتابخانه‌ای این مؤسسه به نشانی تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد استفاده کنند.