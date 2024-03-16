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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۵۴

مهم برای بورس؛ لغو معافیت علی الحساب شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی

مهم برای بورس؛ لغو معافیت علی الحساب شرکت‌های پتروشیمی و شیمیایی

این خبر عمدتا بر صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی مثل متانول و اوره سازان و سایر پتروشیمی ها تاثیر خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدوی ابهری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی ایران گفت: سرانجام با پیگیری‌های انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی به همراه سازمان بورس و با همکاری وزارت اقتصاد با لغو اخذ مالیات علل الحساب از صادرات مواد خام و نیمه خام شرکت‌های پتروشیمی موافقت شد که اکنون با تحقق این امر شاهد سودآوری و بهبود نقدینگی این صنعت ارزآور خواهیم بود.

فعالان بازار سرمایه معتقدند این خبر تأثیر مثبت و خوبی برای بورس خواهد داشت. این خبر عمدتاً بر صادرکنندگان بزرگ پتروشیمی مثل متانول و اوره سازان و سایر پتروشیمی‌ها تأثیر خواهد داشت.

کد مطلب 6056369

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