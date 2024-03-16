امضای تفاهمنامه کتابخانه‌ رضوی و کتابخانه مطالعات دانشگاه توکیو

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و کتابخانه مطالعات آسیایی دانشگاه توکیو (ژاپن) در راستای تبادل اطلاعات و تجربیات مربوط به ارتقا و به‌روزرسانی خدمات کتابخانه‌ای در حوزه‌های فیزیکی و مجازی، ازجمله زمینه‌هایی مانند توسعه منابع الکترونیکی و کتابخانه‌های دیجیتال، حفاظت و مرمت منابع کتابخانه‌ای تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کردند.

ایجی ساگاوا رئیس کتابخانه مطالعات آسیایی دانشگاه توکیو در این جلسه همراه با تاکوجی ناگاتا استاد دانشگاه هاننان، کازئو موریموتو، نائوکی نیشیاما دانشجوی دوره دکتری مطالعات آسیایی حضور به هم رساند.

جایگاه یک نهاد مذهبی در علم و فرهنگ

ایجی ساگاوا ضمن تقدیر از مهمان نوازی سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی به عنوان میزبان، این سفر را اولین سفر خود به ایران عنوان کرد و گفت: با اینکه تخصص من تاریخ باستانی چین است اما مطمئن بودم آستان قدس رضوی به عنوان نهاد مذهبی جایگاه مهمی را در این کشور دارد.

وی افزود: به خاطر اهمیت مذهبی این مکان، این مجموعه از اهمیت علمی و فرهنگی بسیاری هم برخوردار است که این بسیار تحسین برانگیز است.

رئیس کتابخانه مطالعات آسیایی دانشگاه توکیو، ایجاد و توسعه ارتباط با سازمان کتابخانه‌های آستان قدس رضوی به عنوان یکی از ارکان مهم فرهنگی این آستان را باعث ارتقای مقام دانشگاه در رشته اسلام و ایران شناسی در سطح ملی ژاپن توصیف کرد.

ایجی ساگاوا، دانشگاه توکیو با قدمت ۱۵۰ سال را یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌های شرق آسیا معرفی کرد که کتابخانه مطالعات آسیایی آن با هدف جمع‌آوری منابع مطالعاتی آسیا پژوهی از گوشه و کنار مؤسسات علمی این کشور طی ۴ سال گذشته افتتاح شده است.

وی افزود: با وجود اینکه به لحاظ منابع اسلام و ایران شناسی در سطح ملی ژاپن رده یک هستیم اما وجود تنها ۶۰۰ نسخه خطی اسلامی در این مکان را نشان از آن دانست که هنوز جای تلاش برای درک تمدن اسلامی داریم و به این علت خواهان آن هستیم که با مساعدت این کتابخانه تراز خود را بالا ببریم.

رئیس کتابخانه مطالعات آسیایی دانشگاه توکیو گذری به بازدید از موزه‌های رضوی داشت و گفت: در موزه‌های ژاپن بالاترین شیء به نمایش درآمده جواهرات هستند در حالی که این مکان مملو از این جواهرات است.

پشتوانه تمدن ایرانی زمینه ساز شکل‌گیری کتابخانه رضوی

حجت الاسلام سیدجلال حسینی، رئیس سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی نیز در این جلسه، با اشاره به فرهنگ سخت‌کوشی و اخلاق مدارانه ملت ژاپن گفت: ما به عنوان ملت مسلمان به علم آموزی اهمیت ویژه‌ای می‌دهیم.

وی متمدن بودن و با فرهنگ بودن را از ویژگی‌های کشور ایران با تمدنی چند هزار ساله برشمرد و گفت: این دو ویژگی که در اختیار ایران یکپارچه است باعث ایجاد کتابخانه‌ای شده که هزار و صد سال قدمت دارد و بزرگترین مجموعه موقوفاتی دنیا به شمار می‌رود.

حسینی همچنین با اشاره به آموزه‌های دینی امامان شیعه در خصوص داشتن افق وسیع برای پیشرفت، گفت: کتابخانه‌های آستان قدس رضوی این آمادگی را دارد که علم پژوهان در اقصی نقاط دنیا مبادله، مباحثه و تفاهم همکاری داشته باشد.

وی ابراز امیدواری کرد با فعالیت کتابخانه مطالعات آسیایی توکیو، توسعه معرفی اسلام در دنیا خروجی این تفاهم نامه شود.

در ادامه این مراسم طرفین با اهدای هدایایی که معرفی کننده هویت و فرهنگ و تمدن ملت‌ها هستند از یکدیگر قدردانی کردند.

زمینه‌های ایجاد همکاری‌ها

همکاری میان کارشناسان و پژوهشگران وابسته یا معرفی‌شده توسط طرفین در آموزش و پژوهش‌های مرتبط با زمینه‌هایی مانند مستندسازی، علم اطلاعات، ویرایش نسخه‌های خطی و اسناد، ترجمه و انتشار از جمله مفاد این تفاهم نامه بود که طرفین آن را به امضا رساندند.

همچنین ایجاد و به اشتراک‌گذاری مجموعه‌های دیجیتال در موضوعات موردعلاقه مشترک، تبادل منابع منتشرشده توسط طرفین در زمینه‌های مربوط و همکاری بین کارشناسان و پژوهشگران وابسته یا معرفی‌شده طرفین از دیگر مفاد این تفاهم نامه به شمار می‌رود.