روسیه: ۱۰۸ پهپاد اوکراینی منهدم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه در گزارش روزانه خود از میدان نبرد، از بهبود موقعیت نیروهای روسیه در جبهه های درگیری خبر داد.

وزارت دفاع روسیه روز شنبه در گزارش خود اعلام کرد که نیروهای روسی وضعیت تاکتیکی خود را در محور دونتسک جنوبی بهبود بخشیدند. در درگیری در این منطقه ارتش اوکراین بیش از ۱۳۰ نظامی خود را از دست داد.

بنا به گزارش وزارت دفاع روسیه، نیروهای مسلح این کشور موفق به انهدام یک کارگاه مونتاژ پهپاد در منطقه سومی شدند.

وزارت دفاع روسیه همچنین میزان تلفات ارتش اوکراین در درگیری در منطقه را ۲۶۰ نظامی اعلام کرد.

بنا به این گزارش، ارتش روسیه موفق شد موقعیت خود را در منطقه آودیوکا بهبود ببخشد.

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور ۱۰۸ فروند پهپاد اوکراینی، ۱۵ موشک، یک دستگاه راکت انداز هیمارس و یک موشک گراد ارتش اوکراین را سرنگون کرد.