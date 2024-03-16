انجام ۷ عملیات مردم یاری پایگاه هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته

امیر سرتیپ دوم خلبان رحیم عینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات این عملیات‌ها پرداخت و اظهار کرد: خلبانان پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته با انجام هفت سورتی پرواز اورژانس هوایی توانستند مصدومان را به بیمارستان منتقل کنند.

وی افزود: طی هفته گذشته در پی درخواست مرکز فوریت‌های پزشکی استان‌های کرمانشاه و همدان، بیمارانی از شهرستان‌های مختلف شامل اسلام آبادغرب، اسدآباد، فامنین، نهاوند و رزن به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه تصریح کرد: خلبانان این پایگاه توانستند هفت نفر از هموطنان‌مان را که به علت سوختگی، تصادف شدید و قطع عضو چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شدید شده و نیاز فوری به مراقبت‌های ویژه داشتند در کمترین زمان به بیمارستان‌های کرمانشاه و همدان منتقل کنند.

عینی با اشاره به تفاهم‌نامه این پایگاه با وزارت بهداشت، بیان کرد: بالگردهای اورژانس هوایی پایگاه هوانیروز کرمانشاه وظیفه انتقال مصدومان و بیماران بدحال در مناطق دور افتاده، صعب العبور و… را به مراکز درمانی بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: اورژانس هوایی این پایگاه مجهز به تیم پزشکی اورژانس، دستگاه کمک تنفسی، دستگاه شوک و احیا و جعبه کمک‌های اولیه است.

عینی خاطر نشان کرد: اورژانس هوایی مستقر در استان‌های همدان، لرستان، کردستان و کرمانشاه تحت فرماندهی پایگاه هوانیروز کرمانشاه قرار دارد و در مواقع ضروری بیماران و مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌کند.