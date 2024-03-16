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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۰

فرمانده پایگاه هوانیروز کرمانشاه خبر داد؛

انجام ۷ عملیات مردم یاری پایگاه هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته

انجام ۷ عملیات مردم یاری پایگاه هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته

کرمانشاه- فرمانده پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه از انجام هفت عملیات مردم یاری توسط بالگردهای این پایگاه طی هفته گذشته خبر داد.

امیر سرتیپ دوم خلبان رحیم عینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به تشریح جزئیات این عملیات‌ها پرداخت و اظهار کرد: خلبانان پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه طی هفته گذشته با انجام هفت سورتی پرواز اورژانس هوایی توانستند مصدومان را به بیمارستان منتقل کنند.

وی افزود: طی هفته گذشته در پی درخواست مرکز فوریت‌های پزشکی استان‌های کرمانشاه و همدان، بیمارانی از شهرستان‌های مختلف شامل اسلام آبادغرب، اسدآباد، فامنین، نهاوند و رزن به بیمارستان منتقل شدند.

فرمانده پایگاه یکم رزمی هوانیروز کرمانشاه تصریح کرد: خلبانان این پایگاه توانستند هفت نفر از هموطنان‌مان را که به علت سوختگی، تصادف شدید و قطع عضو چهارشنبه آخر سال دچار مصدومیت شدید شده و نیاز فوری به مراقبت‌های ویژه داشتند در کمترین زمان به بیمارستان‌های کرمانشاه و همدان منتقل کنند.

عینی با اشاره به تفاهم‌نامه این پایگاه با وزارت بهداشت، بیان کرد: بالگردهای اورژانس هوایی پایگاه هوانیروز کرمانشاه وظیفه انتقال مصدومان و بیماران بدحال در مناطق دور افتاده، صعب العبور و… را به مراکز درمانی بر عهده دارد.

وی تاکید کرد: اورژانس هوایی این پایگاه مجهز به تیم پزشکی اورژانس، دستگاه کمک تنفسی، دستگاه شوک و احیا و جعبه کمک‌های اولیه است.

عینی خاطر نشان کرد: اورژانس هوایی مستقر در استان‌های همدان، لرستان، کردستان و کرمانشاه تحت فرماندهی پایگاه هوانیروز کرمانشاه قرار دارد و در مواقع ضروری بیماران و مصدومین را به مراکز درمانی منتقل می‌کند.

کد مطلب 6056566

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