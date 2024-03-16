به گزارش مهر، محمد علی کاوسی بعد از ظهر امروز در آئین افتتاح طرح ملی خدمات بشر دوستانه جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی به مسافران نوروزی در پست شهید امدادگر سید فخرالدین عمادی که با حضور استاندار، فرماندهان انتظامی و سپاه استان و تعدادی از مدیران دستگاه‌های اجرایی خراسان جنوبی در ورودی شهر بیرجند برگزار شد، بیان داشت: هر ساله جمعیت هلال احمر در کنار دیگر سازمان‌ها برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی و کاهش سوانح جاده‌ای اقداماتی را انجام می‌دهد.

به گفته وی امسال با ایجاد ۹۶ پایگاه امداد و نجات همراه با امداد رسانی، پاسخگویی به مسافران نوروزی نیز انجام می‌شود.

۱۱ پایگاه خدمات بشر دوستانه

کاوسی از ایجاد پایگاه‌های خدمات بشردوستانه در ۱۱ نقطه استان خبر داد و خاطر نشان کرد: در این پایگاه‌ها علاوه بر راهنمایی مسافران، کودکان هم می‌توانند از امکانات فراهم شده برای آنها در اتاق کودک استفاده کنند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی گفت: با توجه به این که بیشتر حوادث جاده‌ای در ۳۰ کیلومتری ورودی شهرها اتفاق می‌افتد، امسال تصمیم گرفته شد که این پایگاه در وسط ۳۰ کیلومتری ورود به شهر بیرجند استقرار پیدا کند.

توزیع بیش از ۱۱۰ بسته غذایی

کاوسی تصریح کرد: در طول سال جاری بیش از ۱۱۰ هزار بسته غدایی در بین نیازمندان توسط هلال احمر استان توزیع شد و در ماه مبارک رمضان هم در قالب اجرای طرح هلال رحمت به نیازمندان کمک می‌شود.

به گفته وی طرح خدمات بشر دوستانه نوروزی با ظرفیت سه هزار نفری جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر استان اجرا می‌شود.

وی تاکید کرد: پایگاه‌های بشردوستانه نقش موثرتری از پایگاه‌های جاده‌ای می‌توانند در کاهش حوادث و سوانح جاده‌ای داشته باشند.

وی اظهار امیدواری کرد که انشا الله از هم استانی‌های ما کسی در گشته های نوروزی قرار نداشته باشد.

در ادامه ورزشکاران باستانی از زورخانه حاجی آباد بیرجند به اجرای حرکات زیبای ورزش باستانی پرداختند و در ادامه برنامه‌های متنوع دیگری مانند نمایش سیاه بازی و… اجرا شد و توسط استاندار این پست امدادی شهید فخرالدین عمادی افتتاح شد و قناعت و همراهانش از بخش‌های مختلف این پست امدادی بازدید کردند.