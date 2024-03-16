تجاوز نظامی اسراییل به دمشق/ شلیک چند موشک از جولان اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری با اعلام تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به خاک سوریه گزارش دادند که پدافند هوایی ارتش سوریه با موشک‌های صهیونیستی در اطراف دمشق مقابله و بیشتر آنها را منهدم کرده است.

رسانه‌های خبری با اشاره به شنیده شدن صدای انفجارهایی مهیب در منطقه قلمون در حومه دمشق، از مقابله پدافند هوایی سوریه با موشک‌های اسرائیلی خبر دادند.

برخی منابع فلسطینی نیز در خبری فوری گزارش دادند که جنگنده‌های رژیم صهیونیستی از حریم هوایی جولان اشغالی، تعداد زیادی موشک به اطراف دمشق شلیک کردند.

اطلاعات اولیه حاکی از آن است که دستکم یکی از اهداف بمباران شهر یبرود در منطقه القلمون مرز سوریه با لبنان است.

هنوز منابع رسمی سوریه گزارشی منتشر نکردند.