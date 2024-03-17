۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۴۱

فرماندار بوشهر خبر داد؛

اجرای ۲۵ پروژه عمران روستایی در بخش مرکزی بوشهر

بوشهر- فرماندار بوشهر از اجرای ۲۵ پروژه عمران روستایی در بخش مرکزی بوشهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح یکشنبه در بازدید از مسیرهای روستایی شهرستان بوشهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن نوروز، باید مسیرهای پرخطر بویژه در مناطق روستایی، بهسازی شوند تا مهمانان و گردشگران نوروزی دچار مشکل نشوند.

وی افزود: در یک ماه اخیر از مسیرهای حادثه خیز بازدید داشتیم و اقدامات لازم برای رفع این نقاط انجام شده است.

فرماندار بوشهر بر نصب علائم راهنمایی و رانندگی و حذف نقاط حادثه خیز و آشکار سازی سرعت‌کاه‌ها برای جلوگیری از هر گونه حادثه در مسیرهای روستایی بخش مرکزی تاکید کرد.

رحیمی از اجرای ۲۵ پروژه عمران روستایی در بخش مرکزی بوشهر خبر داد و تصریح کرد: تسطیح و بهسازی جاده‌ها، آسفالت معابر، زیباسازی روستایی و طرح‌های ورزشی و رفاهی از جمله این پروژه‌ها است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر نیز با اشاره به بسته شدن پرونده احداث راه آسفالته روستاهای بالای ۵۰ خانوار استان در دولت سیزدهم بیان کرد: بوشهر در این شاخص جزو استان‌های پیشگام کشور است.

عبدالکریم اخترشناس با یادآوری اینکه اکنون تکمیل راه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را در اولویت داریم، تصریح کرد: بر این اساس راه دسترسی هفت روستای استان معادل ۷۴ کیلومتر نیازمند زیرسازی یا روکش آسفالت است.

