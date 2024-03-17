به گزارش خبرنگار مهر، صالح رحیمی صبح یکشنبه در بازدید از مسیرهای روستایی شهرستان بوشهر اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن نوروز، باید مسیرهای پرخطر بویژه در مناطق روستایی، بهسازی شوند تا مهمانان و گردشگران نوروزی دچار مشکل نشوند.
وی افزود: در یک ماه اخیر از مسیرهای حادثه خیز بازدید داشتیم و اقدامات لازم برای رفع این نقاط انجام شده است.
فرماندار بوشهر بر نصب علائم راهنمایی و رانندگی و حذف نقاط حادثه خیز و آشکار سازی سرعتکاهها برای جلوگیری از هر گونه حادثه در مسیرهای روستایی بخش مرکزی تاکید کرد.
رحیمی از اجرای ۲۵ پروژه عمران روستایی در بخش مرکزی بوشهر خبر داد و تصریح کرد: تسطیح و بهسازی جادهها، آسفالت معابر، زیباسازی روستایی و طرحهای ورزشی و رفاهی از جمله این پروژهها است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان بوشهر نیز با اشاره به بسته شدن پرونده احداث راه آسفالته روستاهای بالای ۵۰ خانوار استان در دولت سیزدهم بیان کرد: بوشهر در این شاخص جزو استانهای پیشگام کشور است.
عبدالکریم اخترشناس با یادآوری اینکه اکنون تکمیل راه روستاهای بالای ۲۰ خانوار را در اولویت داریم، تصریح کرد: بر این اساس راه دسترسی هفت روستای استان معادل ۷۴ کیلومتر نیازمند زیرسازی یا روکش آسفالت است.
نظر شما