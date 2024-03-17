پیکان به دنبال پایان دادن به یک رکورد منفی برابر پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و پیکان در هفته بیست و یکم رقابت‌های لیگ برتر عصر امروز یکشنبه ۲۷ اسفند و از ساعت ۱۸:۴۵ در ورزشگاه آزادی رو در روی هم قرار می‌گیرند.

پرسپولیس با ۴۰ و پیکان با ۲۰ امتیاز به ترتیب در رده‌های دوم و یازدهم جدول قرار گرفته‌اند و این بازی می‌تواند که آخرین دیدار برای هر دو تیم در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود، به نوع خود حساس و مهم است و ۳ امتیاز آن می‌تواند باعث صعود هر دو تیم شود.

با نگاهی به ۱۰ دیدار رو در روی گذشته دو تیم در رقابت‌های لیگ برتر متوجه می‌شویم که پیکان هیچ دیداری را با برد پشت سر نگذاشته و ۹ پیروزی از آن پرسپولیس بوده و یک دیدار دو تیم نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است.

تساوی دو تیم هم به تاریخ ۴ دی ۱۴۰۱ بر می‌گردد که در ورزشگاه آزادی بازی با نتیجه بدون گل خاتمه یافت. پیکان در دو هفته گذشته به ترتیب توانست سپاهان را در ورزشگاه نقش جهان اصفهان و ملوان را در ورزشگاه دستگردی تهران شکست دهد و شاگردان عنایتی قصد دارند تا سومین پیروزی متوالی خود را برابر پرسپولیس به دست آورند تا ۳ بازی آخر خود در سال ۱۴۰۲ را با پیروزی پشت سر گذاشته باشند.