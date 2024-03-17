هوای پایتخت در آستانه پاکی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۳ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول قرار داشته است.

تهران از ابتدای سال ۱۰ روز هوای پاک، ۲۳۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۸۹ روز هوای قابل قبول، ۱۳۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۳۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.