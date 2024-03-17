۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۷

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

هوای پایتخت در آستانه پاکی

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و هوای تهران در آستانه پاکی است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۶۸ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۷۳ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول قرار داشته است.

تهران از ابتدای سال ۱۰ روز هوای پاک، ۲۳۳ روز هوای قابل قبول، ۱۰۷ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۸۹ روز هوای قابل قبول، ۱۳۲ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۳۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

